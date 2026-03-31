İtalyan futbolundaki - az sayıdaki - olumlu haberlerden biri de Marco Palestra'nın parlaması: 2005 doğumlu sağ kanat oyuncusu, Serie A'daki ilk sezonunda Cagliari'nin kanadında şimdiden ilk 11'de yerini aldı ve Milli Takım Teknik Direktörü Rino Gattuso'nun da dikkatini çekti. Gattuso, onu Dünya Kupası elemeleri playoff yarı finalinde Kuzey İrlanda karşısında ilk kez sahaya sürdü ve muhtemelen bugün Bosna ile oynanacak finalde yedek kulübesinde yer alacak. Kaliteli bir genç yetenek olan Palestra, transfer piyasasının da dikkatini çekmiş durumda.
Inter, Palestra için baskı yapıyor: Atalanta'ya teklif hazır
INTER'İN HAMLESİ
Bu sezon, Atalanta'nın kadrosunda yer alan ve Cagliari'nin yaklaşık bir milyon avroya kiraladığı Palestra'yı yakından izlemek için yurt dışından çok sayıda gözlemci geldi. Anlaşmada geri alma hakkı ya da yükümlülüğü bulunmuyor; bu da Cagliari'nin başından beri bu oyuncunun yeteneklerine büyük bir güven duyduğunun göstergesi. Serie A yöneticileri de oyuncunun profilini veritabanlarına ekledi. Palestra ile en çok ilgilenen kulüpler arasında Inter de bulunuyor: Corriere della Sera'ya göre Nerazzurri, Atalanta'nın kanat oyuncusu için 35 milyonluk bir bütçe ayırmayı düşünüyor.
PREMIER LİG'DEN 20 MİLYON STERLİN ZATEN REDDEDİLDİ
Öte yandan, her zamanki gibi taviz vermeyi düşünmeyen ve şu anda Palestra'nın satışını gündemine almayan Percassi ailesiyle de hesaplaşmak gerekiyor. Tıpkı yaz aylarında Liverpool'un yaklaşık 20 milyon euro teklifle gelip, bu rakamı daha sonra Leoni için Parma'ya aktardığında onu bırakmak istemediği gibi. Ya da daha öncesinde, Juventus ve Roma'nın teklifte bulunmasına rağmen Nerazzurri'nin kapılarını kapalı buldukları zaman.