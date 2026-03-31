Inter, Palestra için baskı yapıyor: Atalanta'ya teklif hazır

Bu sezon, Atalanta'nın kadrosunda yer alan ve Cagliari'nin yaklaşık bir milyon avroya kiraladığı Palestra'yı yakından izlemek için yurt dışından çok sayıda gözlemci geldi. Anlaşmada geri alma hakkı ya da yükümlülüğü bulunmuyor; bu da Cagliari'nin başından beri bu oyuncunun yeteneklerine büyük bir güven duyduğunun göstergesi. Serie A yöneticileri de oyuncunun profilini veritabanlarına ekledi. Palestra ile en çok ilgilenen kulüpler arasında Inter de bulunuyor: Corriere della Sera'ya göre Nerazzurri, Atalanta'nın kanat oyuncusu için 35 milyonluk bir bütçe ayırmayı düşünüyor.



