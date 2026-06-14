Inter, Ndoye'yi Palestra'nın alternatifi olarak görüyor: Kayode ve Dodô ile ilgili son gelişmeler

Real Madrid'e transfer olacak Denzel Dumfries'in yerine geçecek bir numaralı hedef Marco Palestra. Atalanta'nın kanat oyuncusu, Inter'in transfer listesinin en başında yer alıyor ancak asıl sorun, talep ile teklif arasındaki fark: Milano'dan bonuslar dahil yaklaşık 45 milyon euroluk bir yatırım yapmaya hazırlar, oysa Bergamo'dan 10 milyoneuro daha fazla talep ediliyor.

Manchester City'nin ilgisi bir yana, bir anlaşmaya varma isteği var, ancak bu arada Inter tedbirli davranmak istiyor ve diğer alternatifleri de değerlendiriyor.