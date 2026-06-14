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Inter, Ndoye'yi Palestra'nın alternatifi olarak görüyor: Kayode ve Dodô ile ilgili son gelişmeler

Inter
Transfers
Atalanta
Serie A
M. Palestra
D. Ndoye

İsviçreli oyuncu, Nerazzurri'de yeniden gündeme geldi.

Real Madrid'e transfer olacak Denzel Dumfries'in yerine geçecek bir numaralı hedef Marco Palestra. Atalanta'nın kanat oyuncusu, Inter'in transfer listesinin en başında yer alıyor ancak asıl sorun, talep ile teklif arasındaki fark: Milano'dan bonuslar dahil yaklaşık 45 milyon euroluk bir yatırım yapmaya hazırlar, oysa Bergamo'dan 10 milyoneuro daha fazla talep ediliyor.

Manchester City'nin ilgisi bir yana, bir anlaşmaya varma isteği var, ancak bu arada Inter tedbirli davranmak istiyor ve diğer alternatifleri de değerlendiriyor.

  • NDOYE HEDEFTE

    Il Giorno'nun haberine göre, Inter'in geçen yaz da peşinde olduğu Dan Ndoye, yeniden Nerazzurri'nin radarına girmiş durumda. Bir yıl önce Bologna'dan Nottingham Forest'a transfer olan oyuncu, İtalyan ligini iyi tanıyor ve bu nedenle deneyim ve kalite açısından cazip bir seçenek olarak görülüyor.

    Ayrıca, İngiliz kulübün Davide Frattesi ile ilgilendiğini ve Nerazzurri ile temasa geçtiğini, ayrıca İtalyan orta saha oyuncusunun transferine açık olduklarını da unutmamak gerekir.

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  • DODO VE KAYODE

    Inter ile adı anılan diğer iki isim ise Michael Kayode ve Dodo. 2004 doğumlu ve şu anda Brentford'da forma giyen İtalyan oyuncu, geçmişte Juventus ve Napoli tarafından da takip edilmişti ancak bu kulüpler hiçbir zaman ciddi bir girişimde bulunmamıştı. Dodo ise geçmişte Dumfries için ilk görüşmelerin yapıldığı dönemde Inter yönetiminin radarına girmişti.

    Ancak, ilk hedef Palestra olduğu için bu iki isim hiyerarşide geride kalıyor ve Nerazzurri, Atalanta ile bir anlaşmaya varmaya çalışacak.