Inter, Monza'dan Jay Robinson da sportif direktör Baccin'in radarında

Alessandro Romano'nun adı, Inter'in yeni sportif direktörü Dario Baccin tarafından zaten doğrulanmıştı ancak Cagliari'nin orta sahası tek isim olmayacak. İtalyan yönetici, ilk resmi açıklamasında geleceğe dönük olarak ve bu uzun sezon boyunca scouting departmanının çalışmalarını genişletmeye çalışacağını doğruladı.

Hedef, mümkünse İtalyan ve Serie A'da oynayan en iyi yükselen yetenekleri izlemek. FcInter1908'in haberine göre bunlar arasında Monza'nın İngiliz kanat oyuncusu Jay Robinson da yer alıyor.



