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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter, Monza'dan Jay Robinson da sportif direktör Baccin'in radarında

Inter
Monza
J. Robinson
Southampton

Inter scoutları, sezon boyunca kanat oyuncusunu takip edecek.

Alessandro Romano'nun adı, Inter'in yeni sportif direktörü Dario Baccin tarafından zaten doğrulanmıştı ancak Cagliari'nin orta sahası tek isim olmayacak. İtalyan yönetici, ilk resmi açıklamasında geleceğe dönük olarak ve bu uzun sezon boyunca scouting departmanının çalışmalarını genişletmeye çalışacağını doğruladı.

Hedef, mümkünse İtalyan ve Serie A'da oynayan en iyi yükselen yetenekleri izlemek. FcInter1908'in haberine göre bunlar arasında Monza'nın İngiliz kanat oyuncusu Jay Robinson da yer alıyor.


  • Olumlu ilişkiler

    Sporif direktör Baccin’in masasına, yaz döneminde Southampton’dan kiralık olarak Monza’ya gelen 2007 doğumlu yetenek hakkında şimdiden olumlu raporlar ulaştı. Juric yönetimindeki Monza’nın sezona zorlu başlangıcında 4 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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  • Yakından izlenecek

    Jay Robinson da Alessandro Romano ve birçok diğer oyuncu gibi sezon boyunca başka maçlarda da yakından izlenecek, ancak onun adı, Inter'in transfer piyasasındaki gelecek stratejilerini giderek daha fazla doğruluyor: genç, yetenekli, gelecek vadeden ve her şeyden önce yeniden satılabilir oyuncular.



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