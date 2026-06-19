Inter Milan, Bastoni'nin Real Madrid'e satışına yeşil ışık yaktı

İspanyol "AS" gazetesine göre, Inter Milan'ın savunma oyuncusu, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci döneminde tercih listesine güçlü bir şekilde girdi. Mourinho, bu oyuncunun yeteneklerinden büyük hayranlık duyuyor ve bu değerlendirmede, oyuncunun İtalyan kulübünde başarıya ulaşmak için gereken şartlara ilişkin derin bilgisine dayanıyor, özellikle de Bastoni, teknik direktör Christian Chievo'nun yönetiminde bu sezonu İtalya şampiyonu olarak tamamladıktan sonra.

Bastoni’nin birkaç ay önce sergilediği olağanüstü performans, oyuncuyu Barcelona’nın radarına sokmuştu; ancak Inter Milan yönetimi, Katalan kulübüne karşı başından beri kararlı bir tutum sergilemiş ve görüşmelerin 70 milyon avrodan daha düşük bir rakamla başlamayacağını bildirmişti.

Barcelona, bu tutarı ödeyebilecek ideal bir mali durumda olmadığından resmi bir teklifte bulunmadı; buna karşılık, Nerazzurri, sol ayakla oynayan en iyi savunmacılardan birini elinden çıkarmak için herhangi bir aciliyet veya istek göstermiyor; özellikle de oyuncunun Haziran 2028’e kadar uzanan ve yıllık maaşı yaklaşık 5,5 milyon avroya ulaşan bir sözleşmesi olduğu düşünülürse.