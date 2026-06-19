Inter Milan, Bastoni'nin Real Madrid'e satışına yeşil ışık yaktı

Inter Milan, milli takım savunmacısı Alessandro Bastoni’nin mevcut yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı; ancak sözleşmesinin satılmasına onay vermek için 70 milyon avro talep ediyor.
27 yaşındaki oyuncu, İtalya Ligi'nde üç şampiyonluk, aynı sayıda İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonluğu ile İtalya milli takımıyla kazandığı 2020 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu da içeren zengin bir kariyere sahiptir. Bu da onu, Milano'dan Madrid'e transfer olarak yeni ve büyük bir adım atmaya tam anlamıyla hazır ve olgun hale getiriyor; bu da oyuncunun şu anki durumunun en belirgin özelliğidir.