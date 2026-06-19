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Inter Milan, Bastoni'nin Real Madrid'e satışına yeşil ışık yaktı

Transfers
A. Bastoni
J. Mourinho
Real Madrid
Inter
Barcelona
La Liga
Serie A
İtalya
Portekiz
İspanya

Barcelona için şok

Inter Milan, milli takım savunmacısı Alessandro Bastoni’nin mevcut yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı; ancak sözleşmesinin satılmasına onay vermek için 70 milyon avro talep ediyor.

27 yaşındaki oyuncu, İtalya Ligi'nde üç şampiyonluk, aynı sayıda İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonluğu ile İtalya milli takımıyla kazandığı 2020 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu da içeren zengin bir kariyere sahiptir. Bu da onu, Milano'dan Madrid'e transfer olarak yeni ve büyük bir adım atmaya tam anlamıyla hazır ve olgun hale getiriyor; bu da oyuncunun şu anki durumunun en belirgin özelliğidir.

  • Mourinho'nun Radarı

    İspanyol "AS" gazetesine göre, Inter Milan'ın savunma oyuncusu, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci döneminde tercih listesine güçlü bir şekilde girdi. Mourinho, bu oyuncunun yeteneklerinden büyük hayranlık duyuyor ve bu değerlendirmede, oyuncunun İtalyan kulübünde başarıya ulaşmak için gereken şartlara ilişkin derin bilgisine dayanıyor, özellikle de Bastoni, teknik direktör Christian Chievo'nun yönetiminde bu sezonu İtalya şampiyonu olarak tamamladıktan sonra.

    Bastoni’nin birkaç ay önce sergilediği olağanüstü performans, oyuncuyu Barcelona’nın radarına sokmuştu; ancak Inter Milan yönetimi, Katalan kulübüne karşı başından beri kararlı bir tutum sergilemiş ve görüşmelerin 70 milyon avrodan daha düşük bir rakamla başlamayacağını bildirmişti.

    Barcelona, bu tutarı ödeyebilecek ideal bir mali durumda olmadığından resmi bir teklifte bulunmadı; buna karşılık, Nerazzurri, sol ayakla oynayan en iyi savunmacılardan birini elinden çıkarmak için herhangi bir aciliyet veya istek göstermiyor; özellikle de oyuncunun Haziran 2028’e kadar uzanan ve yıllık maaşı yaklaşık 5,5 milyon avroya ulaşan bir sözleşmesi olduğu düşünülürse.

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  • Perde arkasında yaşanan gelişmeler

    Real Madrid, Barcelona’nın aksine Inter Milan’ın mali taleplerini karşılamaya yönelik gerçek bir istek gösterirse, iki taraf arasında müzakere masası açılacak; İki kulüp arasındaki ilişkilerde, 20 milyon avroluk ceza bedelinin devreye sokulması yoluyla Denzel Dumfries'in İspanya'ya transferini düzenlemek üzere sürekli temaslar sürüyor; bu bedelin önümüzdeki Temmuz ayında uygulanması planlanıyor.

    Ayrıca geçtiğimiz günlerde Santiago Bernabéu Stadyumu’nda her iki takımın eski oyuncuları arasında “Dayanışma Efsaneleri” adlı bir yardım maçı düzenlendi ve bu maç, başkanlar Florentino Pérez ile Beppe Marotta arasında dostane bir görüşme için bir fırsat olarak değerlendirildi.

    Tahminlere göre, toplantıda, Inter Milan ile iki şampiyonluk kazandığı sezonda zor anlar yaşayan Bastoni konusunda ilk nabız yoklaması yapıldı. Bu zorluklar, Juventus oyuncusu Pierre Kalulu’nun oyundan atılmasının ardından gelen eleştiriler ve Nerazzurri’nin savunma oyuncusunun davranışlarına eşlik eden tartışmalardan kaynaklanıyordu. Buna rağmen oyuncu, kulüp yönetimi ve teknik ekibinden tam destek gördü ve bu da takımda kalma kararlılığını pekiştirdi.

  • Pastoni'nin tutumu

    Mourinho, Real Madrid yönetimini Bastoni’yi transfer etmeye ikna ederse, Inter Milan’ın bu teklifi reddetme imkânı kesinlikle olmayacaktır; aynı şekilde, savunma oyuncusunun da bu teklifi reddetmesi zor olacaktır.

    Bastoni, Keivo’nun yönetiminde İtalya Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ndeki kariyerine devam etme konusunda büyük bir istek duysa da, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid’in formasını giyme cazibesi daha ağır basabilir. Bu koşullar altında Inter Milan, herhangi bir mali taviz verilmeyeceği yönünde net bir mesaj gönderdi.