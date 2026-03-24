Görünüm herkes için zaten belliydi, ancak birkaç ay sonra, onu Inter formasıyla sahada izledikten sonra, Nerazzurri’nin Mattia Marello’yu kadrosuna katarak iyi bir iş çıkardığı söylenebilir; 2008 doğumlu oyuncuyu geçen yaz Udinese'den yaklaşık 1 milyon avroluk sabit ücret karşılığında transfer ederek iyi bir iş yaptıkları söylenebilir; bu rakam, bonuslarla birlikte 4 milyon avroya kadar çıkabilir. Önemsiz bir yatırım değil, ancak her gün onu izleyenler Marello'nun iyi bir seviyeye ulaşacağına ikna oldukları için, bu yatırım şimdiden meyvelerini vermeye başladı. Bu sezon sol kanat oyuncusu, Benito Carbone'nin Primavera takımında neredeyse her zaman ilk 11'de yer aldı; bu ortam ona dar gelmeye başladı, öyle ki Inter şimdiden geleceği düşünmeye başladı.
Inter, Marello’ya göz dikti: Dimarco gibi sol ayakla oynayan 2008 doğumlu oyuncu kim?
YENİ MOTİVASYON KAYNAKLARI BULMAK
Marello, 15 yaşından beri Primavera dünyasını yakından tanıyor; zira Udinese formasıyla bugenç kanat oyuncusu, basamakları hızla tırmanarak çok erken yaşta büyüklerle oynamaya başladı. 2008 doğumlu oyuncunun artık bu adımı atmaya hazır olduğunu ya da en azından motivasyon açısından bunu beklediğini düşünmek doğal. Udinese'de kalsaydı, Marello profesyonel dünyayı çok daha erken tatma garantisine sahip olacaktı. Ancak Inter'in teklifini kabul ederek, defans oyuncusu farklı bir yol seçti; ekonomik açıdan daha tatmin edici, ancak yükselişi daha kademeli olan bir yol.
ÖZELLİKLER
Viale della Liberazione'da, Marello'nun gelecek yıl U23 takımında çok başarılı olabileceğinden, profesyonel oyuncularla boy ölçüşebileceğinden ve A takımla daha sık antrenman yapabileceğinden eminler. Peki, kimden bahsediyoruz? En iyi özellikleri nelerdir? Inter, onu sol ayağının kalitesi nedeniyle seçti; özellikle son aylarda bu yeteneği, pek çok kişinin onu Federico Dimarco ile karşılaştırmasına neden oldu. Gerçekten de Marello'nun ortaları, topa bir kalite damgası vuruyor. Tabii ki Dimarco ile doğru bir ayrım yapmak gerekiyor, zira o oldukça farklı bir futbolcu, ancak sol ayağının kalitesi ikisini de birbirine benzetiyor. Marello, mükemmel bir fiziksel yapıya ve iyi aerobik kapasiteye sahip bir kanat oyuncusu; daha çok savunmanın dördüncü adamı, beşinci adamı değil. Lig ve Gençlik Ligi (9 maçta 5 asist ve 1 gol kaydetti) daha da ilerlediğini kanıtladı; şimdi Inter'in görevi, onun gelişimini kolaylaştırmak ve profesyonel kadroya girmesini sağlamak olacak.