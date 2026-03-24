Inter, Marello’ya göz dikti: Dimarco gibi sol ayakla oynayan 2008 doğumlu oyuncu kim?

Viale della Liberazione'da, Marello'nun gelecek yıl U23 takımında çok başarılı olabileceğinden, profesyonel oyuncularla boy ölçüşebileceğinden ve A takımla daha sık antrenman yapabileceğinden eminler. Peki, kimden bahsediyoruz? En iyi özellikleri nelerdir? Inter, onu sol ayağının kalitesi nedeniyle seçti; özellikle son aylarda bu yeteneği, pek çok kişinin onu Federico Dimarco ile karşılaştırmasına neden oldu. Gerçekten de Marello'nun ortaları, topa bir kalite damgası vuruyor. Tabii ki Dimarco ile doğru bir ayrım yapmak gerekiyor, zira o oldukça farklı bir futbolcu, ancak sol ayağının kalitesi ikisini de birbirine benzetiyor. Marello, mükemmel bir fiziksel yapıya ve iyi aerobik kapasiteye sahip bir kanat oyuncusu; daha çok savunmanın dördüncü adamı, beşinci adamı değil. Lig ve Gençlik Ligi (9 maçta 5 asist ve 1 gol kaydetti) daha da ilerlediğini kanıtladı; şimdi Inter'in görevi, onun gelişimini kolaylaştırmak ve profesyonel kadroya girmesini sağlamak olacak.