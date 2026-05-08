Inter'in yıldızı Lautaro Martinez, transfer söylentilerine sert bir yanıt verdi

Martinez, geleceği hakkındaki spekülasyonlar sürerken Inter'e olan bağlılığını bir kez daha vurguladı. Arjantinli forvet, düzenli olarak Avrupa'nın en büyük kulüplerine transfer olacağı yönünde haberlere konu oluyor, ancak Serie A'nın son şampiyonu olan takımdan ayrılmak için hiçbir neden görmediğini vurguluyor.

Haberlerde forvetin adı defalarca Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Manchester United gibi takımlarla anıldı. Birçok transfer döneminde süren söylentilere rağmen, Martinez Milano'dan ayrılma fikrine karşı çıkmaya devam etti. 28 yaşındaki oyuncu, Inter'in mevcut projesinde merkezi bir figür olmaya devam ediyor ve kaptan olarak kulübün saha içi lideri haline geldi.