Inter'in yıldızı Lautaro Martinez, transfer söylentilerine sert bir yanıt verdi
Martinez, gündemde olan transfer söylentilerini yalanladı
Martinez, geleceği hakkındaki spekülasyonlar sürerken Inter'e olan bağlılığını bir kez daha vurguladı. Arjantinli forvet, düzenli olarak Avrupa'nın en büyük kulüplerine transfer olacağı yönünde haberlere konu oluyor, ancak Serie A'nın son şampiyonu olan takımdan ayrılmak için hiçbir neden görmediğini vurguluyor.
Haberlerde forvetin adı defalarca Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Manchester United gibi takımlarla anıldı. Birçok transfer döneminde süren söylentilere rağmen, Martinez Milano'dan ayrılma fikrine karşı çıkmaya devam etti. 28 yaşındaki oyuncu, Inter'in mevcut projesinde merkezi bir figür olmaya devam ediyor ve kaptan olarak kulübün saha içi lideri haline geldi.
Forvet, Inter projesine olan bağlılığını açıklıyor
Cronache di Spogliatoio'ya konuşan Martinez, adının anıldığı kulüplere rağmen başka bir takıma transfer olmaya hiç niyetli olmadığını açıkça belirtti.
"Hayır, çünkü Inter projesine sadığım, burada kendimi evimde hissediyorum," diye itiraf etti. "Ailem mutlu, şehirde bir restoranımız var ve Milano'yu seviyoruz. İlk günden itibaren herkes bana hayal bile edemeyeceğim bir şekilde davrandı. Burada hem kişisel hem de takım olarak pek çok hedefe ulaştım."
Saha içindeki başarıları, onun kararlılığını pekiştiriyor
Nerazzurri bir lig şampiyonluğu daha kazandı ve Coppa Italia’da da kupa mücadelesini sürdürüyor. Bireysel olarak ise forvet, ligin en golcü oyuncusu olarak Capocannoniere ödülünün peşinde. Sergilediği performanslar, Avrupa futbolunun en istikrarlı forvetlerinden biri olduğu konumunu pekiştirdi.
2018 yılında Racing Club'dan transfer olan Martinez, modern Inter takımının en önemli figürlerinden biri haline geldi. Kulüp için 372 resmi maçta 173 gol atan Martinez, takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu kanıtladı.
Inter kaptanı, kulübün geleceğinde yine kilit rol oynayacak
Liderlik rolü ve golcü formuyla Martinez, Inter’in uzun vadeli planlarının temel taşlarından biri olmaya devam ediyor. Kulüp yönetimi, son dönemdeki lig başarılarını daha da ileriye taşımayı hedefledikleri için Arjantinli oyuncuyu vazgeçilmez bir unsur olarak görüyor. Hem profesyonel hem de kişisel olarak Milano’ya yerleşen forvet, Avrupa’nın en büyük kulüplerinden gelen ilgiye rağmen, öngörülebilir gelecekte Giuseppe Meazza’daki serüvenine devam etmeye kararlı görünüyor.