Premier League, Petar Sucic için devrede. Corriere dello Sport'un bugün yazdığına göre Leeds ve Newcastle, 2030'a kadar Inter ile sözleşmesi bulunan Hırvat orta saha için bilgi aldı. Inter, oyuncunun satılık olmadığını net şekilde iletti ancak 40 milyon euroya yakın tekliflerin gelmesi halinde fikrini değiştirebilir.
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Inter: İki İngiliz kulübü Petar Sucic'i istiyor, Marotta'nın yanıtı
Inter'e kaça mal oldu
Sucic geçen yıl Dinamo Zagreb'den 14 milyon euro + 2 milyon euro bonus karşılığında bonservisiyle transfer edildi. Inter'de yıllık net 1,5 milyon euro, brüt 2,77 milyon euro kazanıyor. Geçen sezon 54 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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