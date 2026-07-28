Inter: İki İngiliz kulübü Petar Sucic'i istiyor, Marotta'nın yanıtı

Premier League, Petar Sucic için devrede. Corriere dello Sport'un bugün yazdığına göre Leeds ve Newcastle, 2030'a kadar Inter ile sözleşmesi bulunan Hırvat orta saha için bilgi aldı. Inter, oyuncunun satılık olmadığını net şekilde iletti ancak 40 milyon euroya yakın tekliflerin gelmesi halinde fikrini değiştirebilir.