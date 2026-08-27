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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Inter-Hakan Çalhanoğlu, 2027’nin ötesine uzanacak bir sözleşme yenilemesi mümkün: neye bağlı?

Inter
Transfers
Hakan Çalhanoğlu

Inter ile Türk orta saha oyuncusu arasındaki ilişkinin Haziran 2027'nin ötesine uzatılması için şartlar

Inter ile Hakan Çalhanoğlu, mevcut sözleşmesinin 2027’de sona erecek olmasına rağmen yoluna birlikte devam edebilir. Orta sahanın sezona çok iyi başlangıcı, Monza’ya karşı 135 km/s hızla yaptığı vuruşla attığı golle daha da değer kazanırken, sözleşme yenileme konusunu yeniden gündeme taşıdı.


Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ilgisiyle Türkiye’den gelen çağrılara rağmen, Çalhanoğlu Milano’da kaldı ve Cristian Chivu’nun planlarında merkezi bir parça olmaya devam ediyor. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, sözleşmenin uzatılması için bir kapı aralanabilir; ancak bunda çok şey oyuncunun performansına ve özellikle de fiziksel istikrarına bağlı olacak.



  • Calhanoglu şubatta 33 yaşına girecek ve geçen sezon altı sakatlıkla uğraşmak zorunda kaldı; bu da doğal olarak Inter’in değerlendirmelerinde ağırlık taşıyan bir unsur. 2021’de bonservissiz olarak takıma katıldığından bu yana Türk oyuncu, ekibin önemli referans noktalarından biri haline geldi: bugün sezon başına 6,5 milyon euro kazanıyor; bu rakama 2023’teki sözleşme yenilemesiyle ulaşıldı.


    Dolayısıyla geleceğe dair mücadele önümüzdeki aylarda verilecek. Eğer performansı ve fiziksel durumu gerekli güvenceleri verirse, Inter 2027’nin ötesinde de Calhanoglu ile birlikte yeni bir dönemi değerlendirebilir.



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