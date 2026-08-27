Inter ile Hakan Çalhanoğlu, mevcut sözleşmesinin 2027’de sona erecek olmasına rağmen yoluna birlikte devam edebilir. Orta sahanın sezona çok iyi başlangıcı, Monza’ya karşı 135 km/s hızla yaptığı vuruşla attığı golle daha da değer kazanırken, sözleşme yenileme konusunu yeniden gündeme taşıdı.





Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ilgisiyle Türkiye’den gelen çağrılara rağmen, Çalhanoğlu Milano’da kaldı ve Cristian Chivu’nun planlarında merkezi bir parça olmaya devam ediyor. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, sözleşmenin uzatılması için bir kapı aralanabilir; ancak bunda çok şey oyuncunun performansına ve özellikle de fiziksel istikrarına bağlı olacak.







