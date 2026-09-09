Chivu'nun takımının Bassey'e olan ilgisini duyuran Italpress'e göre, savunmacı ile mevcut kulübü Fulham arasındaki temaslar kritik bir dönüm noktasına gelmiş durumda. 26 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Londra ekibiyle sözleşmesi sona ermek üzere; kulübü onu takımda tutmak istiyor (ve sözleşmesini bir yıl daha uzatma opsiyonuna sahip) ancak oyuncu, Cottagers ile bağını sürdürüp sürdürmemeye ya da sözleşmesinin bitmesini bekleyerek daha ocak ayında sonraki takımıyla imza atıp temmuzda kendisini alacak kulübe bonservissiz bir maliyetle gitmeye karar verebilmek için gelen teklifleri değerlendiriyor.





Kısacası Inter umutlu ve büyük fırsatın kokusunu alıyor. Bassey, geçen kıştan bu yana Inter yönetiminin listesinde yer alıyor; kulüp onun fizik gücünü, oyunu kurma becerisini ve çok yönlülüğünü beğeniyor. Nijeryalı oyuncu hem stoper, hem sağ stoper hem de sol bek olarak görev yapabiliyor. Fulham, onu Ajax'tan Temmuz 2023'te 20 milyon euronun üzerinde bir bedelle kadrosuna katmıştı ve yeni başlayan bu sezonda şimdiden 3 kez sahaya sürdü.





Super Eagles'ın temel isimlerinden biri olan 1999 doğumlu oyuncu, İtalya'nın Aosta kentinde doğdu ve İngiliz pasaportuna da sahip. Nijeryalı anne babadan 31 Aralık'ta Valle d’Aosta'da dünyaya gelen Bassey, İtalya'daki ilk yıllarını tam da Aosta kent merkezinde geçirdikten sonra ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşındı ve babasının soyadını da bıraktı. Leicester altyapısından çıkan oyuncu, Ajax ve Fulham'dan önce Glasgow Rangers'a geçti; şimdi ise bir dev kulübe transfer olmayı bekliyor.