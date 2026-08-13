Artık gerçekten tamam. Davide Frattesi, Inter'den ayrılıp Lazio'ya gidiyor:Fabrizio Romano'nun aktardığına göre anlaşma bu dakikalarda tamamlandı; orta saha oyuncusu, üç sezonluk inişli çıkışlı dönemin ardından Inter'e veda ediyor ve Roma altyapısından sonra bu kez Lazio formasıyla Başkent'e dönüyor.
Çeviri:
Inter, Frattesi için Lazio’ya transfer tamam: nihai rakamlar
Formül ve rakamlar
Orta saha oyuncusu için anlaşma tamamlandı ve belge alışverişi başladı, 1 milyon euro kiralama bedeli ve 14 milyon euro satın alma opsiyonu. Zorunlu satın alma maddesi, Lazio’nun oyuncunun maç sayısına ve ligdeki sıralamasına bağlı. Ayrıca gelecekteki yeniden satıştan yüzde 50 pay da doğrulandı.
Yeniden satış ve yerine gelecek isim
Inter ve Lazio son günlerde bu operasyonu şekillendirdi, formülü ve rakamları değerlendirdi ve sonunda el sıkıştı; sağlık kontrolleri ve resmî açıklamanın süreci resmî ve kesin bir sona ulaştırması bekleniyor. Formül ve rakamlar şöyle: belirli şartların gerçekleşmesine bağlı satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama. Inter, gelecekteki sonraki satıştan yüzde 50 payı bile elinde tutacak: Frattesi'nin yerini almak için seçilen isim, Inter'in ocak ayında da almaya çalıştığı ve Liverpool'un 35 milyon euro değer biçtiği Curtis Jones.
Sağlık kontrolleri
Yarın Lazio ile Roma’da sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor : Frattesi, Inter’de 15 gol attıktan sonra Milli Takım’a yeniden kavuşmak için yeniden başrole çıkacak ve ilk 11’de yer alacak.
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