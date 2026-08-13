Inter ve Lazio son günlerde bu operasyonu şekillendirdi, formülü ve rakamları değerlendirdi ve sonunda el sıkıştı; sağlık kontrolleri ve resmî açıklamanın süreci resmî ve kesin bir sona ulaştırması bekleniyor. Formül ve rakamlar şöyle: belirli şartların gerçekleşmesine bağlı satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama. Inter, gelecekteki sonraki satıştan yüzde 50 payı bile elinde tutacak: Frattesi'nin yerini almak için seçilen isim, Inter'in ocak ayında da almaya çalıştığı ve Liverpool'un 35 milyon euro değer biçtiği Curtis Jones.







