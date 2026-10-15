Inter, Martinez'in yaşadığı kas sorunu nedeniyle en az bir ay sahalardan uzak kalacağını doğruladı. Inter kaptanı, San Siro'da Club Brugge'e karşı oynanan son Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı. O karşılaşmada iki gol atmasına ve maç boyunca takımının hücumlarında kilit rol oynamasına rağmen, mücadelenin fiziksel yükü Dünya Kupası şampiyonu için ağır bir bedelle sonuçlandı.

4-3'lük yenilginin ardından forvet, sakatlığının ciddiyetini belirlemek için sağlık kontrollerinden geçti. Kulüp, yaptığı resmî açıklamada Avrupa karşılaşmasının ardından yapılan «tetkiklerin sol hamstring kasında zorlanma tespit ettiğini» duyurdu. Bu gelişme, takımın ligde ve Avrupa'da yoğun bir fikstüre girdiği dönemde teknik direktör Cristian Chivu'yu kadro seçimi konusunda zor durumda bıraktı.