Getty Images Sport
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Inter'e büyük darbe! Lautaro Martinez arka adalesinden sakatlandı, Milano derbisini kaçıracak
Inter'in kilit oyuncusu arka adale zorlanması nedeniyle sahalardan uzak
Inter, Martinez'in yaşadığı kas sorunu nedeniyle en az bir ay sahalardan uzak kalacağını doğruladı. Inter kaptanı, San Siro'da Club Brugge'e karşı oynanan son Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı. O karşılaşmada iki gol atmasına ve maç boyunca takımının hücumlarında kilit rol oynamasına rağmen, mücadelenin fiziksel yükü Dünya Kupası şampiyonu için ağır bir bedelle sonuçlandı.
4-3'lük yenilginin ardından forvet, sakatlığının ciddiyetini belirlemek için sağlık kontrollerinden geçti. Kulüp, yaptığı resmî açıklamada Avrupa karşılaşmasının ardından yapılan «tetkiklerin sol hamstring kasında zorlanma tespit ettiğini» duyurdu. Bu gelişme, takımın ligde ve Avrupa'da yoğun bir fikstüre girdiği dönemde teknik direktör Cristian Chivu'yu kadro seçimi konusunda zor durumda bıraktı.
- Getty Images Sport
Kritik maçlar yaklaşıyor
Sakatlığın zamanlaması İtalyan devi için özellikle talihsiz: Martinez, 31 Ekim'de AC Milan'a karşı oynanacak ve merakla beklenen Derby della Madonnina'da forma giyemeyecek. Bu sezon Serie A'da şimdiden dört gol atan 29 yaşındaki oyuncu, etkileyici performansıyla takımda önemli bir yer tutuyor. Kaptanın liderliği ve bitiriciliği, Inter'in yeni teknik yönetim altındaki taktik yaklaşımının temelini oluşturuyor.
Arjantinli oyuncunun kasım ayındaki milli maç arasının sonrasına kadar forma giyememesi bekleniyor. Sky Sport Italia'nın haberlerine göre Martinez, tüm kulvarlarda toplam yedi maçı kaçırabilir. Bunlar arasında Bologna ve Fiorentina ile oynanacak kritik Serie A karşılaşmalarının yanı sıra Inter'in Avrupa'daki yolunu belirleyecek Shakhtar Donetsk ve Feyenoord'a karşı Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçları da bulunuyor.
Sakatlık, kulüp düzeyinin ötesinde Arjantin Milli Takımı'ndaki görevlerini de etkiliyor: Martinez, yaklaşan eleme maçları için Lionel Scaloni'nin kadrosuna katılamayacak. Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü'nün sağlık ekibi oyuncunun iyileşme sürecini yakından takip edecek. Sahalara dönüşü için öngörülen tarih, 22 Kasım'da Atalanta'ya karşı oynanacak deplasman maçı. Inter taraftarları, yıldız oyuncularının yalnızca üç gün sonra Stuttgart'a karşı oynanacak iç saha maçına kadar tamamen iyileşmesini umuyor.
Çarpıcı istatistikler ve sezona etkisi
Bu fiziksel sorun öncesinde Martinez, ilk 11’in neredeyse değişmez ismiydi. Bu sezon yalnızca bir maçta forma giymedi: Eylül ayında Udinese karşısında kazanılan maçta yedek kulübesinde oturdu ancak oyuna girmedi. O tarihten bu yana hücum hattına başarıyla liderlik etti. Napoli karşısında attığı iki harika gol ve sezonun önceki bölümünde Stadio Olimpico’da Roma’ya karşı kaydettiği iki gol, performansının öne çıkan örnekleriydi.
İstikrarlı performansı, zorlu savunmaları aşmak için Marcus Thuram ile kurduğu ortaklığa güvenen Inter açısından önemli bir koz oldu. Parma karşısında alınan son galibiyette Martinez, fiziksel durumunu korumak için ikinci yarıda oyuna girdi. Ancak Bruges maçının temposu, sonunda ona fazla geldi.
- Getty Images Sport
Chivu'nun taktiksel değişiklikleri
Cristian Chivu, kulübün sezonunun gidişatını belirleyebilecek bir ay boyunca kilit forvetinin hücumdaki üretkenliğini telafi etmenin yolunu bulmak zorunda. Martinez'in yokluğu yalnızca gol yollarında değil, Inter'in uyguladığı önde baskı sisteminde de boşluk yaratıyor. Hücum hattına liderlik etme ve savunma aşamasını başlatma becerisi, takımın hem yerel hem de Avrupa kupalarındaki dengesi için önemliydi. Inter, en büyük gol tehdidinden yoksun olarak bu cumartesi Bologna deplasmanına gidecek. Bu maç, takım için zorlu bir dönemin başlangıcı olacak.
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