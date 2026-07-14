Telefon görüşmeleri, mesajlar, ilgiler, teklifler. Tottenham ve Inter, son saatlerde birkaç kez görüşme yaptı; gündemde birden fazla isim var. Chelsea'yi tercih eden Palestra'yı kaybettikten ve sağlık kontrollerinden geçemeyen Khalaili'yi geri gönderdikten sonra, Nerazzurri yeni bir sağ bek arayışına girdi ve Spurs'tan 2000 doğumlu Djed Spence hakkında bilgi istedi. Spence, İtalya'da daha önce Genoa formasıyla (2024'ün ilk altı ayında) forma giymişti.
Çeviri:
Inter, Djed Spence’i hedefliyor; Tottenham ise Cristian Romero’yu teklif ediyor
SPENCE, MALİYETLER VE ENGELLER
İtalya’da Spence, 16 maçta toplam 853 dakika sahada kalarak taraftarları ikna etmişti, ancak Genoa, onun sözleşmesini satın almak için gerekli olan 10 milyon avroyu yatırmaya cesaret edemedi. Şimdi ise, başarılı geçen Dünya Kupası performansı sayesinde değeri üç katına çıktı. Tottenham’ın Inter’e yaptığı ilk teklif 30 milyon avro oldu; Inter ise bu teklifi dinledi ve zaman kazanmaya çalıştı. Spence, listede yer alan isimlerden biri, ancak tek seçenek değil. Dumfries’in yerine bir oyuncu gelecek, ancak aceleye gerek yok. İngiliz oyuncu çok beğeniliyor, ancak önünde birçok engel bulunan bir seçenek olarak kalıyor. Yüksek fiyatın yanı sıra, 18 Temmuz (üçüncülük-dördüncülük finali) veya 19 Temmuz (altın madalya finali) sonrasında başlayacak tatilin ardından Milano’ya en erken 10 Ağustos’ta gelebileceği ve dolayısıyla hazırlık döneminin tamamını kaçıracağı da göz önünde bulundurulmalıdır.
ROMERO'DAN TEKLİF
Tottenham ile Inter arasındaki görüşmelerde, 2029’a kadar süren sözleşmesine rağmen Londra’dan kesinlikle ayrılacak olan Albiceleste’nin stoperi Cristian Romero’nun adı da gündeme geldi. O da eski bir Genoa oyuncusu olan Romero, Chivu’nun 3’lü savunma düzeni için mükemmel bir seçim olurdu; ancak Arjantin milli takımında Scaloni’nin yönetiminde olduğu gibi 4’lü savunmada da ikna edici performanslar sergileyebilir. Nerazzurri’nin beğendiği bir isim olsa da, transfer bedeli ulaşılamaz düzeyde görülüyor. Tottenham, Romero’yu Atalanta’dan 50 milyon avroya satın almıştı ve şimdi de aynı miktarı istiyor. Bu rakam, uzun süredir oyuncuyla ilgilenen ve menajerleriyle görüşmeler yapan Barcelona ve Atlético Madrid için bile çok yüksek. Bir de maaşı var ki, o da en az transfer ücreti kadar yüksek: Romero, brüt yaklaşık 12 milyon avro kazanıyor.
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