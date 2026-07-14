Inter, Djed Spence’i hedefliyor; Tottenham ise Cristian Romero’yu teklif ediyor

Tottenham ile Inter arasındaki görüşmelerde, 2029’a kadar süren sözleşmesine rağmen Londra’dan kesinlikle ayrılacak olan Albiceleste’nin stoperi Cristian Romero’nun adı da gündeme geldi. O da eski bir Genoa oyuncusu olan Romero, Chivu’nun 3’lü savunma düzeni için mükemmel bir seçim olurdu; ancak Arjantin milli takımında Scaloni’nin yönetiminde olduğu gibi 4’lü savunmada da ikna edici performanslar sergileyebilir. Nerazzurri’nin beğendiği bir isim olsa da, transfer bedeli ulaşılamaz düzeyde görülüyor. Tottenham, Romero’yu Atalanta’dan 50 milyon avroya satın almıştı ve şimdi de aynı miktarı istiyor. Bu rakam, uzun süredir oyuncuyla ilgilenen ve menajerleriyle görüşmeler yapan Barcelona ve Atlético Madrid için bile çok yüksek. Bir de maaşı var ki, o da en az transfer ücreti kadar yüksek: Romero, brüt yaklaşık 12 milyon avro kazanıyor.