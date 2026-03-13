CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9
Gabriele Stragapede

Inter'den Bastoni, Barcelona'ya hayran kaldı: Deco'nun birinci hedefi o

Inter'in stoperinin geleceğine dair son söylentiler; oyuncu, Barcelona'nın transfer listesinde yer alıyor.

Yaz transfer dönemi için ilk planlar şekillenmeye başlıyor ve Barcelona’da – ki bu yeni bir haber değil – savunma hattını güçlendirmek için yapılabilecek hamlelere özel bir ilgi var.

Bluagrana kulübünün hedef listesinde - ve burada da kesinlikle yeni bir söylentiden bahsetmiyoruz - uzun süredir kırmızı ile işaretlenmiş ve Katalan yönetim tarafından öncelikli hedef olarak görülen bir isim var: Alessandro Bastoni.

1999 doğumlu Inter'in sol beki, Barcelona'nın özel olarak takip ettiği isimler arasında yer alıyor ve kulüp, taraflar arasında bir anlaşma yapabilmek için olası koşulları anlamak amacıyla ön araştırma yaptı. Ancak bu konuda anlatılacak ilginç bir gelişme var.

  • BÜYÜLÜ BASTONLAR

    Radio Marca'nın Matteo Moretto'nun sözlerine dayandırdığı habere göre, Bastoni, Barcelona ve Blaugrana'nın sportif direktörü Deco'nun en öncelikli gündem maddesi. Katalan kulübün ilgisi, yeni başkan seçimleri öncesinde biliniyor: Sportif direktör, Inter'in stoperini kadrosuna katmak istiyor; bu, onun ana hedefi.

    Bastoni, Barcelona'nın ilgisinden haberdar ve kapıyı kapatmadı: elbette kesin bir evet yok, ancak bu olasılık onu çok cezbediyor.

  • INTER'İN TALEBİ

    Peki Inter'den ne gibi haberler geliyor?

    Bastoni, Viale della Liberazione'daki kulüple 30 Haziran 2028'e kadar süren bir sözleşmeye sahip ve Nerazzurri ile sezonun sonuna kadar konsantre olmaya niyetli. Bazı söylentilere göre, Milanlılar Chivu'nun savunmasının temel taşlarından birini en az 70 milyon euro olarak değerlendiriyor ve bu rakamın altındaki teklifleri dikkate almayacaklar.

    Sezon başına 5,5 milyon euro net maaşı, Barcelona'nın bütçe parametrelerine uygun. Şu anda ilgi var, ancak bu transferin daha somut bir hal alıp almayacağı sezon sonunda konuşulacak.

