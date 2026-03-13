Inter'den Bastoni, Barcelona'ya hayran kaldı: Deco'nun birinci hedefi o

Yaz transfer dönemi için ilk planlar şekillenmeye başlıyor ve Barcelona’da – ki bu yeni bir haber değil – savunma hattını güçlendirmek için yapılabilecek hamlelere özel bir ilgi var.

Bluagrana kulübünün hedef listesinde - ve burada da kesinlikle yeni bir söylentiden bahsetmiyoruz - uzun süredir kırmızı ile işaretlenmiş ve Katalan yönetim tarafından öncelikli hedef olarak görülen bir isim var: Alessandro Bastoni.

1999 doğumlu Inter'in sol beki, Barcelona'nın özel olarak takip ettiği isimler arasında yer alıyor ve kulüp, taraflar arasında bir anlaşma yapabilmek için olası koşulları anlamak amacıyla ön araştırma yaptı. Ancak bu konuda anlatılacak ilginç bir gelişme var.