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Ostigard GenoaGetty Images

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Inter, De Vrij’in yerine Ostigard’ı düşünüyor: Genoa’nın tutumu

Inter
Transfers
Genoa
Serie A
L. Oestigard

Panathinaikos'a transfer olması beklenen Hollandalı oyuncunun yerine Norveçli oyuncu bir alternatif olabilir.

Panathinaikos ile anlaşmaya giderek yaklaşan Stefan De Vrij’in sözleşmesinin yenilenmemesi, Inter’in kadrosuna bir savunma oyuncusu daha katmasını gerektirecek. Bir numaralı hedef, sayısal olarak Francesco Acerbi’nin yerini alacak olan Oumar Solet; ardından Hollandalı oyuncunun yedeği için de çalışmalar yapılacak.

Nerazzurri için yeni seçenek, şu anda Genoa’da forma giyen ve geçmişte Napoli’de de forma giymiş olan Leo Ostigard’a yöneliyor. Ostigard, 2023 yılında Napoli ile İtalya Şampiyonluğu’nu kazanmıştı.

  • DE VRIJ'İN YERİNE OSTIGARD

    De Vrij'in sözleşme yenileme teklifini reddetmesinin ardından Inter, alternatif çözümleri değerlendiriyor. La Repubblica'nın Cenova baskısında yer alan haberegöre, Genoa'da harika bir sezon geçiren Ostigard, kulübün radarındaki isimler arasında yer alıyor.

    Milano'dan gelen haberlere göre, şu anda Dünya Kupası'nda forma giyen ve Irak karşısında bir gol de atan Norveçli oyuncunun performansı, Nerazzurri'nin ilgisini çekmiş olsa da, onu Inter'e transfer etmek kolay olmayacak.

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  • UYGUN TEKLİF

    Genoa, 2025 yazında Rennes'ten bu oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralamış ve Ocak ayında 2,5 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonunu kullanmıştı. Oyuncu ayrılma niyetini hiç belirtmedi ve Genoa da onu satmaya niyetli değil: bu nedenle, onu Milano’ya getirmek için uygun bir teklif gerekecek. Inter ise, Provedel, Palestra ve Solet transferlerini tamamladıktan sonra, bu konuyu birkaç hafta sonraya erteleyebilir.

  • OSTIGARD SEZONU

    2022 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında forma giydiği Genoa’ya geri dönen Ostigard, 31 maça çıktı, Serie A’da tam 5 gol attı ve “rossoblù”nun sezonunun en iyi futbolcularından biri oldu.