Inter, De Vrij’in yerine Ostigard’ı düşünüyor: Genoa’nın tutumu

Panathinaikos ile anlaşmaya giderek yaklaşan Stefan De Vrij’in sözleşmesinin yenilenmemesi, Inter’in kadrosuna bir savunma oyuncusu daha katmasını gerektirecek. Bir numaralı hedef, sayısal olarak Francesco Acerbi’nin yerini alacak olan Oumar Solet; ardından Hollandalı oyuncunun yedeği için de çalışmalar yapılacak.

Nerazzurri için yeni seçenek, şu anda Genoa’da forma giyen ve geçmişte Napoli’de de forma giymiş olan Leo Ostigard’a yöneliyor. Ostigard, 2023 yılında Napoli ile İtalya Şampiyonluğu’nu kazanmıştı.