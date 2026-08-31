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Çeviri:

Inter'de resmen: Yanis Massolin, Cagliari'ye kiralık olarak gönderildi

Inter
Transfers
Cagliari
Y. Massolin

Yanis Massolin Inter'den ayrıldı ve satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Cagliari'ye transfer oldu. Inter'in açıklaması şöyle: ""FC Internazionale Milano, Yanis Massolin'in Cagliari'ye transfer olduğunu duyurur. 2002 doğumlu orta saha oyuncusu, satın alma ve geri satın alma opsiyonuyla geçici olarak transfer olmuştur".


  • Bonservis bedelleri

    Cagliari, gelecek yaz eski Modena oyuncusunun bonservisini 7 milyon euro ödeyerek alabilirken, Viale della Liberazione cephesi ise 8,5 milyon euro ödeyerek geri satın alma hakkını kullanabilecek.

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