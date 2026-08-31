Yanis Massolin Inter'den ayrıldı ve satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Cagliari'ye transfer oldu. Inter'in açıklaması şöyle: ""FC Internazionale Milano, Yanis Massolin'in Cagliari'ye transfer olduğunu duyurur. 2002 doğumlu orta saha oyuncusu, satın alma ve geri satın alma opsiyonuyla geçici olarak transfer olmuştur".



