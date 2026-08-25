Monza'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Yvan Maye, Monza'nın yeni futbolcusu oldu.
Fransız savunmacı, 30 Haziran 2027'ye kadar geçici olarak Inter'den geldi. Kırmızı-beyazlı kulüp lehine opsiyon ve Inter için karşı opsiyon da bulunuyor.
21 Mart 2006'da Antony'de doğan oyuncu, 2022'de Inter altyapısına katıldı ve burada Primavera'ya kadar tüm gelişim aşamalarından geçti.
2025-26 sezonunda U23 takımına dahil edilen oyuncu, profesyoneller arasında ilk maçına çıkarak Serie C'de 9 karşılaşmada forma giydi".