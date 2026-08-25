24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Inter'de resmen: Maye Monza'da, formülüü

Inter
Transfers
Monza
Y. Kouadio Maye

Inter ile Brianza ekibi arasında savunmacının transferi için yürütülen görüşmeler sonuçlandı

Monza'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Yvan Maye, Monza'nın yeni futbolcusu oldu.


Fransız savunmacı, 30 Haziran 2027'ye kadar geçici olarak Inter'den geldi. Kırmızı-beyazlı kulüp lehine opsiyon ve Inter için karşı opsiyon da bulunuyor.


21 Mart 2006'da Antony'de doğan oyuncu, 2022'de Inter altyapısına katıldı ve burada Primavera'ya kadar tüm gelişim aşamalarından geçti.


2025-26 sezonunda U23 takımına dahil edilen oyuncu, profesyoneller arasında ilk maçına çıkarak Serie C'de 9 karşılaşmada forma giydi".

  • Açıklama şöyle devam ediyor: "Kasım 2025'te Pisa deplasmanı için A Takım'dan ilk kez davet aldı.


    Onun özellikleri Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun dikkatini çekti ve oyuncuyu 2026 yaz kampı için gruba dahil etti.


    Güçlü fiziğe sahip, sol ayaklı bir savunmacı olan; hızlı ve hem markajda hem oyun kurulumunda başarılı Maye, Inter U23'ün Catania'da kazandığı maçta ilk haftada gol attıktan sonra artık Monza formasıyla Serie A'da ilk maçına çıkmaya hazır.


    Hoş geldin Yvan!".


    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Monza crest
Monza
MON
Udinese crest
Udinese
UDI
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Inter crest
Inter
INT