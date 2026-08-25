Açıklama şöyle devam ediyor: "Kasım 2025'te Pisa deplasmanı için A Takım'dan ilk kez davet aldı.





Onun özellikleri Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun dikkatini çekti ve oyuncuyu 2026 yaz kampı için gruba dahil etti.





Güçlü fiziğe sahip, sol ayaklı bir savunmacı olan; hızlı ve hem markajda hem oyun kurulumunda başarılı Maye, Inter U23'ün Catania'da kazandığı maçta ilk haftada gol attıktan sonra artık Monza formasıyla Serie A'da ilk maçına çıkmaya hazır.





Hoş geldin Yvan!".



