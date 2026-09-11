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Grafica Dimarco Inter 2026 27Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Inter'de Dimarco kısmen grupla çalıştı: Udinese maçı öncesi son durum

Inter
F. Dimarco
Serie A

Spence ise yine takımdan ayrı çalıştı.

Federico Dimarco, geçen cumartesi oynanan Inter-Napoli maçında yaşadığı sol dizindeki hafif burkulmayı neredeyse tamamen atlattı. İtalyan şampiyonunun Real Madrid'e 2-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçını da bu fiziksel sorun nedeniyle kaçıran Interli kanat oyuncusu, bugün antrenmanın yarısında takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı, ardından bireysel programına devam etti.

  • FcInter1908.it’in aktardığına göre, Inter'in gelecek pazartesi akşamı Meazza'da Udinese ile oynayacağı maç için kadroya çağrılma ihtimali artıyor. Cristian Chivu'nun ona nasıl görev vermeyi tercih edeceği ise henüz netlik kazanmış değil; bu karar, lig karşılaşması öncesinde yapılacak son iki antrenmandan gelecek işaretlere göre şekillenecek. Şu anda ilk 11'de forma için Carlos Augusto bir adım önde. Djed Spence ise çalışmalarını yine takımdan ayrı sürdürdü; ancak kısa süre içinde takım arkadaşlarına katılarak Inter formasıyla ilk maçına çıkması bekleniyor.

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