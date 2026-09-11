Federico Dimarco, geçen cumartesi oynanan Inter-Napoli maçında yaşadığı sol dizindeki hafif burkulmayı neredeyse tamamen atlattı. İtalyan şampiyonunun Real Madrid'e 2-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçını da bu fiziksel sorun nedeniyle kaçıran Interli kanat oyuncusu, bugün antrenmanın yarısında takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı, ardından bireysel programına devam etti.
Calciomercato
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Inter'de Dimarco kısmen grupla çalıştı: Udinese maçı öncesi son durum
FcInter1908.it’in aktardığına göre, Inter'in gelecek pazartesi akşamı Meazza'da Udinese ile oynayacağı maç için kadroya çağrılma ihtimali artıyor. Cristian Chivu'nun ona nasıl görev vermeyi tercih edeceği ise henüz netlik kazanmış değil; bu karar, lig karşılaşması öncesinde yapılacak son iki antrenmandan gelecek işaretlere göre şekillenecek. Şu anda ilk 11'de forma için Carlos Augusto bir adım önde. Djed Spence ise çalışmalarını yine takımdan ayrı sürdürdü; ancak kısa süre içinde takım arkadaşlarına katılarak Inter formasıyla ilk maçına çıkması bekleniyor.
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