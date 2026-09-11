Inter'de Dimarco kısmen grupla çalıştı: Udinese maçı öncesi son durum

FcInter1908.it’in aktardığına göre, Inter'in gelecek pazartesi akşamı Meazza'da Udinese ile oynayacağı maç için kadroya çağrılma ihtimali artıyor. Cristian Chivu'nun ona nasıl görev vermeyi tercih edeceği ise henüz netlik kazanmış değil; bu karar, lig karşılaşması öncesinde yapılacak son iki antrenmandan gelecek işaretlere göre şekillenecek. Şu anda ilk 11'de forma için Carlos Augusto bir adım önde. Djed Spence ise çalışmalarını yine takımdan ayrı sürdürdü; ancak kısa süre içinde takım arkadaşlarına katılarak Inter formasıyla ilk maçına çıkması bekleniyor.