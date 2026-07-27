Inter'de Curtis Jones ihtimali hâlâ masada

Inter kararını verdi: savunmadaki ilk hamle, fikir değişikliği olmazsa, John Stones'u bonservissiz olarak Inter forması giydirecek transfer olacak. Akşam saatlerinde, eski Manchester City'li İngiliz oyuncu için sezon başına 4 milyonluk opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye onay çıktı ve Viale della Liberazione'dan bonservis için herhangi bir ekonomik çıkış olmayacak.





Böylece bütçe hâlâ el değmemiş durumda ve bu doğrultuda Curtis Jones ismi etrafında da hareketlilik sürüyor; geri planda kalan bu ihtimal, hâlâ inanılmaz derecede canlı.



