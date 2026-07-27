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Grafica Jones Inter
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter'de Curtis Jones ihtimali hâlâ masada

Inter
C. Jones
Transfers
Liverpool

Liverpoollu orta saha oyuncusu, Inter için hâlâ sıcak bir seçenek olmaya devam ediyor.

Inter kararını verdi: savunmadaki ilk hamle, fikir değişikliği olmazsa, John Stones'u bonservissiz olarak Inter forması giydirecek transfer olacak. Akşam saatlerinde, eski Manchester City'li İngiliz oyuncu için sezon başına 4 milyonluk opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye onay çıktı ve Viale della Liberazione'dan bonservis için herhangi bir ekonomik çıkış olmayacak.


Böylece bütçe hâlâ el değmemiş durumda ve bu doğrultuda Curtis Jones ismi etrafında da hareketlilik sürüyor; geri planda kalan bu ihtimal, hâlâ inanılmaz derecede canlı.


  • IRAOLA'YA RAĞMEN BASTIRIYOR

    Sportitalia'nın aktardığına göre, bu günlerde Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola, İngiliz orta saha oyuncusuna duyduğu takdiri ve onu bu sezon da Liverpool formasıyla takımda tutma isteğini kamuoyu önünde doğruladı.


    Buna rağmen, Inter'e açılan kapıyı açık tutmak için bastıran taraf tam da oyuncunun kendisi. 2001 doğumlu oyuncu, Inter yöneticilerine bu transfer döneminde Milano'ya gitmeye hazır olduğunu bir kez daha iletti.

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  • SÖZLEŞME, RAKAMLAR VE... FRATTESI

    Bugün itibarıyla Inter'den onun için somut bir teklif yok; kulübün Liverpool'a yaptığı son teklif, bonservisi için haziran sonundaki 25 milyon avroluk öneride kalmış durumda. 30 Haziran 2027'de sona erecek bir sözleşmesi bulunmasına ve dolayısıyla buna yalnızca bir yıl kalmış olmasına rağmen Liverpool, Curtis Jones için en az 40 milyon avroluk teklifler istiyor.


    Bu rakam Inter'in imkanları için fazla yüksek, hele ki kadroda Jones'a yer açmak için ayrılması gereken oyuncunun gitmemesi halinde daha da öyle. Ocak ayına kıyasla roller tersine döndü ve artık Davide Frattesi'nin satılamaması, bu transfer operasyonunun önünü tıkıyor.

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