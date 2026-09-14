Inter, Serie A'nın 4. haftasının kapanış maçında Udinese karşısında geri döndü ve kazandı. Ancak karşılaşma pek de iyi başlamamıştı; hatta en kötü şekilde başladı: Chivu'nun takımı henüz ilk çeyrek saat dolmadan Abankwah'ın - Serie A'daki ilk golü - ve Ekkelenkamp'ın golleriyle 2-0 geri düştü. Ardından Inter, Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito ve Bonny'nin golleriyle maçı çevirdi; karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise Udinese adına Gueye'den geldi. Maç 5-3 sona erdi ve Inter, Roma ile birlikte puan kaybı yaşamadan liderlik koltuğuna oturdu: dört maçta dört galibiyet. Cumartesi günü ise Olimpico'da Roma-Inter var.
Çeviri:
Inter, Chivu: “Martinez asla sorun olmayacak, onu ölümüne savunacağım”
Chivu'nun Martinez hakkındaki sözleri
Maçın olumsuz anlamdaki başrolü, rakiplerin ilk iki golünde bazı tereddütler yaşayan Inter kalecisi Josep Martinez oldu. Maçın ardından Cristian Chivu, İspanyol kaleci hakkında şöyle konuştu: “Geçen yıl sorun Sommer'di ve bunu hemen bana söylediniz, bu yıl da Martinez'le başlıyorsunuz. O ve Provedel, takımlarına katkı veren iki kaleci ve bu konu konuşulduğu sürece onu ölümüne savunacağım. Sizden nazikçe bunu yapmamanızı rica ediyorum, kalecilerle ilgili sorundan hep söz ediliyor ama bu doğru değil. Herkes hata yapar. Pepo'yu savunmak istiyorum, benim için bir sorun değil, hiçbir zaman da olmadı ve onun bir değeri var. Başlığı tekrarlıyorum: Martinez bir sorun değil ve asla bir sorun olmayacak“.
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