Maçın olumsuz anlamdaki başrolü, rakiplerin ilk iki golünde bazı tereddütler yaşayan Inter kalecisi Josep Martinez oldu. Maçın ardından Cristian Chivu, İspanyol kaleci hakkında şöyle konuştu: “Geçen yıl sorun Sommer'di ve bunu hemen bana söylediniz, bu yıl da Martinez'le başlıyorsunuz. O ve Provedel, takımlarına katkı veren iki kaleci ve bu konu konuşulduğu sürece onu ölümüne savunacağım. Sizden nazikçe bunu yapmamanızı rica ediyorum, kalecilerle ilgili sorundan hep söz ediliyor ama bu doğru değil. Herkes hata yapar. Pepo'yu savunmak istiyorum, benim için bir sorun değil, hiçbir zaman da olmadı ve onun bir değeri var. Başlığı tekrarlıyorum: Martinez bir sorun değil ve asla bir sorun olmayacak“.