Cristian Chivu, Inter teknik direktörü olarak Avustralya'da Milan'a karşı oynanan derbide 1-1'lik sonucun ardından Sky Sport'a konuştu. FcInter1908.it'in aktardığı sözleri şöyle: "Bu bir hazırlık maçı, ağustos ayında oynanan ve hem bizim hem de onların fiziksel durumunun en üst seviyede olmadığı bir karşılaşma. Bacaklar diri olmasa da iyi şeyler yapmaya ve elinizde olan her şeyi vermeye çalışırsınız".



