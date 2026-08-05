Cristian Chivu, Inter teknik direktörü olarak Avustralya'da Milan'a karşı oynanan derbide 1-1'lik sonucun ardından Sky Sport'a konuştu. FcInter1908.it'in aktardığı sözleri şöyle: "Bu bir hazırlık maçı, ağustos ayında oynanan ve hem bizim hem de onların fiziksel durumunun en üst seviyede olmadığı bir karşılaşma. Bacaklar diri olmasa da iyi şeyler yapmaya ve elinizde olan her şeyi vermeye çalışırsınız".
Çeviri:
Inter, Chivu: "Bisseck, şiddetli bir darbe aldı. Pavard? Diğerleri gibi o da burada"
Pio ve Bonny
Inter teknik direktörü şunları ekledi: "Bu hazırlık maçından yanıma ne alıyorum? Oyuncularımın sağlığını yanıma alıyorum; Bisseck’in başına aldığı sert darbe sonucu yaşadığı ağır ezilme dışında geri kalanının pek önemi yok. Pio ve Bonny mi? Bunu geçen yıl gösterdiler, bu kadroda yerlerini kazandılar, İtalya şampiyonular: büyük yeteneğe ve gelecek vaat eden bir potansiyele sahip iki genç, bize çok büyük yardım ettiklerini unutmamalıyız".
Pavard hakkında
Son olarak Pavard sorulduğunda şöyle dedi: "Pavard mı? Ondan, Bisseck'ten, Bastoni'den ve Carlos'tan bahsediyorum, şu anda burada olanlardan bahsediyorum: elimizde sadece dört kişi var, çok iyi iş çıkarıyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Hepsi adına mutluyum çünkü hepsine daha fazla süre verebildik".
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