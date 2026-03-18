Emanuele Tramacere

Inter, Bastoni satılabilir mi? Bilançodaki rakamlar. 50 milyon yetmez, Barcelona takas seçeneklerini değerlendiriyor

İtalyan stoper, Katalan kulübün önümüzdeki yaz için somut hedeflerinden biri, ancak Inter gerçekten onu satmayı düşünüyor mu?

Alessandro Bastoni hakkındaki söylentiler dinmek bilmiyor ve hayır, Kalulu ile yaşanan Inter-Juve maçı olayına ve ardından gelen milli takım çağrısına dair tartışmalar, 1999 doğumlu stoperin etrafında dolaşan tek konu değil.


Atalanta altyapısından yetişen eski oyuncu, aslında transfer piyasasının sürekli gündeminde yer alıyor. Barcelona (ve Premier League'den gelen yoğun ilgi nedeniyle sadece Barcelona değil), önümüzdeki yaz onu İspanya'ya getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.


Peki ya Inter? Bir yıl öncesine kıyasla, sözde satılık olmadığı teyit ediliyor, ancak gerçekte durum böyle değil çünkü doğru bir teklif geldiğinde, o da ayrılabilecekler arasında değerlendirilebilir.

  • 50 MİLYON YETERLİ DEĞİL, BÜTÇE RAKAMLARI

    Katalan kulübüyle yapılan ilk görüşmelerde, Barcelona'nın yaklaşık 50 milyon avroluk bir teklifte bulunduğu konuşuluyor. Inter için bu rakam sadece yetersiz olmakla kalmıyor, aynı zamanda müzakerelerde kabul edilebilir görülen değerin de çokaltında kalıyor.


    Eğer transferden söz edilecekse, Inter, 30 Haziran 2026'da yaklaşık 2,8 milyon euro olarak gerçekleşecek olan stoperin bilanço durumundan %100 yararlanmak istiyor ve bu sayede, sezonun hesaplarını tersine çevirecek neredeyse tam bir sermaye kazancı elde edebilir.

  • PİYASAYI BESLEYEN DEĞER ARTIŞI

    Inter, Bastoni'den en az 80-90 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor; bu rakam, kulübün hem bu sezonki Şampiyonlar Ligi playoff'larında elenmesinden kaynaklanan gelir kaybını telafi etmesine (geçen sezon finali oynayıp +35 milyon euro kar elde etmişti; ayrıca Kulüpler Dünya Kupası gelirleri de eksik olacak), hem de 2026 yazındaki transfer döneminin bir kısmını finanse etmesine olanak sağlayacaktır.

  • BARSELONA KARŞILIK ÖDÜLÜ DÜŞÜNÜYOR

    Bastoni'yi takdir eden ve savunmasını güçlendirmek için hazırladığı 3-4 kişilik aday listesine dahil eden Barcelona, bu rakamlara ulaşmaya hiç niyetli değil; ancak Katalan spor sitesi Sport'un haberine göre, kulüp, transferin maliyetini düşürebilecek en az bir oyuncu takasını Inter ile yapılacak görüşmelere dahil etmeyi düşünüyor. Katalan kulübü, Christensen ve Araujo'yu takımdan çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca, Monaco tarafından geri alınmazsa Ansu Fati gibi Financial Fair Play hesaplarına büyük etki edebilecek oyuncular da bu listeye dahil edilebilir.



