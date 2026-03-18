Inter, Bastoni satılabilir mi? Bilançodaki rakamlar. 50 milyon yetmez, Barcelona takas seçeneklerini değerlendiriyor

Alessandro Bastoni hakkındaki söylentiler dinmek bilmiyor ve hayır, Kalulu ile yaşanan Inter-Juve maçı olayına ve ardından gelen milli takım çağrısına dair tartışmalar, 1999 doğumlu stoperin etrafında dolaşan tek konu değil.





Atalanta altyapısından yetişen eski oyuncu, aslında transfer piyasasının sürekli gündeminde yer alıyor. Barcelona (ve Premier League'den gelen yoğun ilgi nedeniyle sadece Barcelona değil), önümüzdeki yaz onu İspanya'ya getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.





Peki ya Inter? Bir yıl öncesine kıyasla, sözde satılık olmadığı teyit ediliyor, ancak gerçekte durum böyle değil çünkü doğru bir teklif geldiğinde, o da ayrılabilecekler arasında değerlendirilebilir.



