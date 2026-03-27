Goal.com
Canlı
CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato

Çeviri:

Inter, Bastoni'nin ayrılmasının ardından olası transfer stratejisi

Inter
Transfers
A. Bastoni
Serie A

Defans oyuncusu Katalonya'ya gitme fikrine hayran kalmış durumda ve Inter, ayrılık ihtimaline karşı hazırlıksız yakalanmamak için önlem almaya çalışıyor.

Barcelona'nın Bastoni ile görüşüyor olması, Inter'i yakın gelecekte neler olabileceğini düşünmeye sevk ediyor. Elbette, gerekirse çok yüksek bir başlangıç bedeli üzerinden bir pazarlık yürütmek gerekecek, ancak bazı durumlarda düşünülmesi gereken en önemli husus, ayrılacak yıldızı, hem medyatik hem de teknik açıdan beklentileri karşılayabilecek, onun yerini doldurabilecek bir oyuncuyla nasıl ikame edeceği oluyor. Ve tam da bu düşünce, milli takımın savunma oyuncusu Nerazzurri'nin renklerini terk etmesi durumunda Inter'in gelecekteki stratejileri için belirleyici bir yol çizebilir. Yeni bir Bastoni aramak çok riskli, bu karşılaştırmaya dayanabilecek çok az oyuncu var ve bunlar bir servete mal oluyor. Bu mantığa göre, her şeyi değiştirmek, savunmada devrim yapmak ve kaçınılmaz karşılaştırmaların getireceği ağır yükten kaçınarak yeni bir temele başlamak çok daha kolay olacaktır. 


  • ÜRÜN SERİSİ

    İşte bu yüzden dörtlü savunmaya geçiş sadece bir öneri değil, somut bir plan. Ve Inter’i özellikle de stoperler hakkında bilgi almaya iten de tam olarak bu neden. Şu ana kadar öne çıkan isimler yok, ancak bir çizgi var. Ancak bu çizgi, Nisan ayında Viale della Liberazione'da kulüp sahipleri ve yönetim arasında yapılacak toplantılarda daha ayrıntılı olarak tartışılacak. Butoplantılarda fikirler, teknik direktörün çizgisini de takip ederek, ileriye taşınacak tek bir stratejiye dönüştürülmesi gerekecek. 

    • Reklam

  • YEDİNCİ YIL KRİZİ

    Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise tecrübeyle ilgili: Takım, son yıllarda soyunma odası için de çok önemli olan, milli takım seviyesinde oyuncuları kaybedecek; bunlar, ancak kazanmak zorunda olduğunda hissedilebilecek bir baskı altında oynamaya alışkın isimler. Teknik direktör ve yönetimin görüşüne göre, Conte döneminden bu yana takımın her zaman olduğu gibi rekabetçi kalmasını sağlamak isteniyorsa, bu özelliklerin takıma yeniden kazandırılması gerekecek. Özetle, Alessandro Bastoni'nin gelmesi, teknik olduğu kadar felsefi ve büyük bir değişime yol açabilir: 2019/20 sezonundan beri üçlü savunma ile oynayan Inter, 7 sezon üst üste aynı kadroyla oynadıktan sonra ilk kez yeni bir kimliğe bürünebilir. 

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Roma crest
Roma
ROM