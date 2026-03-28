FC Internazionale v US Lecce - Serie A
Inter, Bastoni Barcelona'ya mı gidiyor? Defter değerine göre değeri ve olası kâr

Olası anlaşmanın tüm rakamları.

12 uzun yılın ardından DünyaKupası'na katılmayı hedefleyen İtalyan MilliTakımı'nın geleceği açısından belirleyici olacak Bosna-Hersek maçı öncesinde, İtalyan savunmasının temel direklerinden birinin geleceği sık sık gündeme geliyor.

İspanyol Sport gazetesi gibi bazı İspanyol kaynakların bildirdiğine göre, söz konusu isim, Barcelona'nın radarına giren Inter'in sol bek oyuncusu Alessandro Bastoni.

İspanyol basında yer alan haberlere göre, Bastoni, Hansi Flick'in savunması için ideal bir takviye olarak görülüyor ve Blaugrana'nın sportif direktörü Deco, olası transferi tamamlamak için çalışıyor.

Inter'in tutumunu anlamak gerekecek, ancak bu arada Calcio&Finanza tarafından analiz edilen verilere dayanarak, oyuncunun bilanço değerinin ne kadar olduğunu ve önümüzdeki yaz transfer döneminde satılması durumunda elde edilecek olası kârın ne kadar olacağını anlamaya çalışalım.

  • BASTONI'NİN BİLANÇO DEĞERİ NE KADAR?

    30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla incelenen bilanço verilerinden başlayalım.

    Calcio&Finanza'nın bildirdiğine göre, Bastoni'nin tarihsel maliyeti (yani yıllar içinde Atalanta'ya ödenen toplam tutar) 40,7 milyon avro olup, geçen Haziran itibarıyla kalan değeri yaklaşık 4,3 milyon avro, bu rakam ise bu yılın 30 Haziranında 2,84 milyonavroya düşecek.

    Özetle, oyuncunun maliyeti neredeyse tamamen amorti edilmiş olacak.

    • Reklam

  • INTER İÇİN OLASI DEĞER ARTIŞI

    Şimdi Inter'in elde edebileceği olası sermaye kazancına gelelim.

    Calcio&Finanza'daki meslektaşlarımızın da belirttiği gibi, olası bir satış için başlangıç noktası olarak 60 milyon avro rakamından yola çıkarsak, Viale della Liberazione'daki kulüp 57 milyon avronun üzerinde bir sermaye kazancı kaydedebilir. Daha yüksek bir gelir elde edilmesi durumunda, bu rakam da buna bağlı olarak artacaktır.

    Daha sonra, olası işlemin kapanış tarihine göre, sermaye kazancının hangi mali yılda kaydedileceği anlaşılacaktır. Her halükarda, Inter, Bastoni'nin amortisman payı ve brüt maaşı arasında 2026/27 hesaplarında 11,59 milyon avroluk bir tasarruf kaydedecektir.

  • TÜM GÜNCELLEMELER GERÇEK ZAMANLI OLARAK! CALCIOMERCATO.COM'un WHATSAPP kanalına katılın: buraya tıklayın

