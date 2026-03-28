12 uzun yılın ardından DünyaKupası'na katılmayı hedefleyen İtalyan MilliTakımı'nın geleceği açısından belirleyici olacak Bosna-Hersek maçı öncesinde, İtalyan savunmasının temel direklerinden birinin geleceği sık sık gündeme geliyor.

İspanyol Sport gazetesi gibi bazı İspanyol kaynakların bildirdiğine göre, söz konusu isim, Barcelona'nın radarına giren Inter'in sol bek oyuncusu Alessandro Bastoni.

İspanyol basında yer alan haberlere göre, Bastoni, Hansi Flick'in savunması için ideal bir takviye olarak görülüyor ve Blaugrana'nın sportif direktörü Deco, olası transferi tamamlamak için çalışıyor.

Inter'in tutumunu anlamak gerekecek, ancak bu arada Calcio&Finanza tarafından analiz edilen verilere dayanarak, oyuncunun bilanço değerinin ne kadar olduğunu ve önümüzdeki yaz transfer döneminde satılması durumunda elde edilecek olası kârın ne kadar olacağını anlamaya çalışalım.