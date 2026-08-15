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CM Grafica Chivu Inter Scudetto 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter, başlangıca bir hafta kala: sahada ve transferde ne işliyor, ne işlemiyor

Transfers
Inter

Inter, yedi gün sonra göğsündeki şampiyonluk unvanını korumak için Monza karşısında sezona başlayacak: yaz döneminin bilançosu ve kadroyu tamamlamak için gerekenler.

X saatine yedi gün kaldı. Cristian Chivu yönetimindeki Inter, Ferragosto’daki Real Betis hazırlık maçında sahaya çıkarak sezonun resmi açılışı öncesindeki son provasını yapacak; bu açılış, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’da San Siro’da yeni yükselen ve Serie B playofflarını kazanarak uzun bir yolculuğun ardından Serie A’ya dönen Monza’ya karşı oynanacak. Inter için tam da geçen sezonu bitirdiği yerden yeniden başlamak adına kaçırılmaması gereken bir açılış; yani İtalya’da duble zaferiyle ve Şampiyonlar Ligi’nde çok daha ileri gitme hedefiyle.


Öyleyse başlangıca bir hafta kala, saha ile transfer arasında nelerin işlediğine ve nelerin işlemediğine bakalım.


  • SAHADA, İŞE YARAYANLAR

    Cristian Chivu yönetimindeki Inter, duyurulan ve uzun uzun yorumlanan devrimlere rağmen bir kez daha, takımın uzun süredir devralıp benimsediği 3-5-2’nin güvencesinden yola çıkıyor. Hazırlık maçları, özellikle de Asya turnesindekiler, formda ve taktik fikirleri net bir takım ortaya koydu. Aleksandar Stankovic’in Calhanoglu’ya oyun kurucuda alternatif olarak monte edilmesi işlemeye başlıyor ve kesinliklerden söz etmişken Federico Dimarco da şimdiden lig formuna dönmüş görünüyor. Andy Diouf’u iki yönlü bir kanat oyuncusuna dönüştürme deneyi de çok iyi işliyor; şu ana kadar ondan çok sayıda gol ve hücum aksiyonu geldi.

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  • Saha içinde ne işlemiyor

    Kesin olan şu ki, en azından şu ana kadar, as forvet ikilisinin hazırlık maçlarında bir dakika bile birlikte oynamamış olması işe yaramadı. Lautaro ve Thuram, Dünya Kupası sonrası dönemin ardından çok geç döndü ve özellikle Fransız oyuncuyla ilgili bir belirsizlik var; çeşitli fiziksel sorunlar nedeniyle Fransa ile sadece 1 dakika oynadı.

    Ayrıca ne Luis Henrique ne de artık pozisyon olarak Bastoni’nin alternatifi konumuna gerileyen ancak savunma aşamasında sık sık dalgın görünen Carlos Augusto beklentileri karşılayabildi. Son olarak Pio Esposito’nun fiziği, geçen sezon boyunca olduğu kadar henüz parlak olmasına izin vermiyor; biraz zamana ihtiyacı olacak ama başta da söylendiği gibi, Inter hücumunu sezonun ilk maçında yine onun sürüklemesi gerekecek.

  • Transferde neler işliyor

    Savunmaya bir takviye ve Dumfries’in yerine kanada bir oyuncu gerekiyordu; John Stones (bonservissiz) ve Djed Spence (Tottenham’dan 35 milyon karşılığında) gibi çok yüksek kalitede iki takviye geldi. Ayrıca onların gelişi ve Pavard’ın dönüşü sayesinde kadro sayısal olarak tamamlanmış sayılabilir. Bunun yanında, gelecek sezonun sonunda Calhanoglu ayrılacak olursa geleceğe güvence sağlayabilecek Stankovic’in dönüşüyle orta saha da güçlendirildi.

    Son olarak Bisseck ve Pio Esposito da sözleşmelerini uzatmak ve her ikisi için oluşturulan projelere geleceğe dönük bir boyut kazandırmak adına kendi anlaşmalarına zaten vardı (ilkinde resmiyet kazanmış durumda, ikincisinde ise henüz değil).

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  • Transfer döneminde ne yolunda gitmiyor

    Inter paniğe kapılmadı, ancak hem gelenlerde hem de özellikle gidenlerde çok sayıda zorluk yaşandı. Palestra hâlâ kötü bir görüntü ve Spence’in şimdilik kapattığı açık bir yara olarak duruyor. Uzun süre peşinden koşulan Romero sonunda gelmedi; Khalaili’de ise mesele daha çok şanssızlıktı, ancak bu durum Inter’i kanatta C planına yönelmek zorunda bıraktı.

    Gidenlerde ise öngörülen 30 milyon yerine Frattesi’den yalnızca 5 milyon gelir elde edildi; bu da İtalyan orta sahanın yıl sonunda Milano’ya olası dönüşüne dair soru işaretini beraberinde bıraktı. Son olarak Asllani ile Pavard da hâlâ kadroda yer alıyor; kulübün uzun süre proje dışında gördüğü ve kendilerine takım bulmakta zorlandığı iki oyuncu. Fransız oyuncu da sonuç olarak takımda kalacak.

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