X saatine yedi gün kaldı. Cristian Chivu yönetimindeki Inter, Ferragosto’daki Real Betis hazırlık maçında sahaya çıkarak sezonun resmi açılışı öncesindeki son provasını yapacak; bu açılış, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’da San Siro’da yeni yükselen ve Serie B playofflarını kazanarak uzun bir yolculuğun ardından Serie A’ya dönen Monza’ya karşı oynanacak. Inter için tam da geçen sezonu bitirdiği yerden yeniden başlamak adına kaçırılmaması gereken bir açılış; yani İtalya’da duble zaferiyle ve Şampiyonlar Ligi’nde çok daha ileri gitme hedefiyle.





Öyleyse başlangıca bir hafta kala, saha ile transfer arasında nelerin işlediğine ve nelerin işlemediğine bakalım.



