AFP
Çeviri:
Inter başkanı, Barcelona'nın Alessandro Bastoni'ye transfer ilgisini doğruladı
Marotta, Blaugrana'nın ilgisini kabul ediyor
Inter başkanı, Bastoni'nin geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı ve Barcelona'nın yetenekli İtalyan milli oyuncuyu hedefine koyduğunu doğruladı.
Radio Anch'Io Sport'a konuşan Marotta, Blaugrana ile Inter'in en değerli oyuncularından biri arasındaki bağlantı konusunda şaşırtıcı derecede açık sözlüydü.
"O büyük bir yetenek. Bazı olaylarda şanssızdı. Herkesin gözü üzerindeydi. Juventus maçında simülasyon yaparak naif bir hata yaptı, bunu ilk kabul eden kendisi oldu, ama biz onu koruduk. O büyük bir şampiyon." dedi Marotta.
Marotta sözlerine şöyle devam etti: “Barcelona'nın ilgisi olduğunu inkar etmeyeceğim, ancak henüz somut bir şey yok. Bir oyuncu gitme isteğini dile getirirse ayrılır. Şu anda bizimle olmaktan mutlu ve biz de ondan memnunuz.”
- Getty Images Sport
Barcelona'nın savunma hattındaki yeniden yapılanma
Bu haber, Hansi Flick'in bu sezon istikrarlı bir otorite sergileyemeyen savunma hattını güçlendirmek için çözüm arayışını sürdürdüğü bir dönemde geldi.
Haberlere göre Katalan kulübü, özellikle Spotify Camp Nou'daki mevcut savunma oyuncularının geleceğinin belirsizliği nedeniyle, sol ayaklı stoper pozisyonunu doldurmak için Bastoni'yi ideal aday olarak görüyor.
Marotta, somut bir teklif gelmediğini ısrarla belirtse de, ilginin kabul edilmesi, yaz transferinin gündemde olduğu yönündeki spekülasyonları körükleyecektir.
Inter, son sezonlarda mali açıdan sıkı bir denetime tabi tutuldu ve beş yıl içinde üçüncü Scudetto'sunu kazanmış olsa da, Barcelona transferi resmileştirirse, devasa bir transfer ücreti ihtimalini görmezden gelmek zor olabilir.
İtalyan özünü korumak
Bastoni'nin kişisel geleceğinin ötesinde, Marotta Inter'deki uzun vadeli projeye, özellikle de takımın kimliğine ilişkin olarak iyimser bir tavır sergiledi.
Gelecek sezon Serie A şampiyonluğunu savunmaya hazırlanırken, takımda güçlü bir yerli oyuncu varlığını sürdürmenin önemini vurguladı.
"İtalya yetenekli oyuncular yetiştiriyor. Sağlam bir İtalyan çekirdek kadro oluşturmak istiyoruz. Bazıları yaşlanıyor, bu yüzden yeni oyuncular eklemek doğru bir karar. Scudetto için İtalyan futbolunu anlayan bir çekirdek kadroya ihtiyacınız var." diye açıkladı Marotta.
- AFP
Avrupa hedefleri hâlâ geçerli
San Siro’ya lig başarısı geri dönmüş olsa da Marotta, Şampiyonlar Ligi’nin Inter yönetimi için hâlâ aşılması gereken son engel olduğunu açıkça belirtti. Yurtiçinde pek çok başarıya imza atan başkan, birkaç kez kıl payı kaçırmasının ardından Avrupa kupasının hâlâ peşinde olduğu tek kupa olduğunu itiraf etti.
"Dört kez finale çıktım ve maalesef hepsini kaybettim," diye itiraf etti Marotta. "Bu, hala başarmak istediğim bir şey, ancak gelecek yıl bu turnuvada daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız."