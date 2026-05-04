Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ITA-SERIEA-INTER-ROMAAFP
Mohamed Saeed

Çeviri:

Inter başkanı, Barcelona'nın Alessandro Bastoni'ye transfer ilgisini doğruladı

A. Bastoni
Barcelona
Transfers
Inter
Serie A
La Liga

Inter başkanı Beppe Marotta, yaz transfer dönemi öncesinde Barcelona'nın yıldız savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'yi takip ettiğini açıkça kabul etti. Nerazzurri'nin başkanı, La Liga devinin ilgisini doğrulasa da, stoperin şu anda San Siro'da mutlu olduğunu vurguladı.

  • Marotta, Blaugrana'nın ilgisini kabul ediyor

    Inter başkanı, Bastoni'nin geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı ve Barcelona'nın yetenekli İtalyan milli oyuncuyu hedefine koyduğunu doğruladı.

    Radio Anch'Io Sport'a konuşan Marotta, Blaugrana ile Inter'in en değerli oyuncularından biri arasındaki bağlantı konusunda şaşırtıcı derecede açık sözlüydü.

    "O büyük bir yetenek. Bazı olaylarda şanssızdı. Herkesin gözü üzerindeydi. Juventus maçında simülasyon yaparak naif bir hata yaptı, bunu ilk kabul eden kendisi oldu, ama biz onu koruduk. O büyük bir şampiyon." dedi Marotta.

    Marotta sözlerine şöyle devam etti: “Barcelona'nın ilgisi olduğunu inkar etmeyeceğim, ancak henüz somut bir şey yok. Bir oyuncu gitme isteğini dile getirirse ayrılır. Şu anda bizimle olmaktan mutlu ve biz de ondan memnunuz.”


    • Reklam
  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    Barcelona'nın savunma hattındaki yeniden yapılanma

    Bu haber, Hansi Flick'in bu sezon istikrarlı bir otorite sergileyemeyen savunma hattını güçlendirmek için çözüm arayışını sürdürdüğü bir dönemde geldi.

    Haberlere göre Katalan kulübü, özellikle Spotify Camp Nou'daki mevcut savunma oyuncularının geleceğinin belirsizliği nedeniyle, sol ayaklı stoper pozisyonunu doldurmak için Bastoni'yi ideal aday olarak görüyor.

    Marotta, somut bir teklif gelmediğini ısrarla belirtse de, ilginin kabul edilmesi, yaz transferinin gündemde olduğu yönündeki spekülasyonları körükleyecektir.

    Inter, son sezonlarda mali açıdan sıkı bir denetime tabi tutuldu ve beş yıl içinde üçüncü Scudetto'sunu kazanmış olsa da, Barcelona transferi resmileştirirse, devasa bir transfer ücreti ihtimalini görmezden gelmek zor olabilir.

  • İtalyan özünü korumak

    Bastoni'nin kişisel geleceğinin ötesinde, Marotta Inter'deki uzun vadeli projeye, özellikle de takımın kimliğine ilişkin olarak iyimser bir tavır sergiledi.

    Gelecek sezon Serie A şampiyonluğunu savunmaya hazırlanırken, takımda güçlü bir yerli oyuncu varlığını sürdürmenin önemini vurguladı.

    "İtalya yetenekli oyuncular yetiştiriyor. Sağlam bir İtalyan çekirdek kadro oluşturmak istiyoruz. Bazıları yaşlanıyor, bu yüzden yeni oyuncular eklemek doğru bir karar. Scudetto için İtalyan futbolunu anlayan bir çekirdek kadroya ihtiyacınız var." diye açıkladı Marotta.

  • FBL-EUR-C1-INTER-PRESSERAFP

    Avrupa hedefleri hâlâ geçerli

    San Siro’ya lig başarısı geri dönmüş olsa da Marotta, Şampiyonlar Ligi’nin Inter yönetimi için hâlâ aşılması gereken son engel olduğunu açıkça belirtti. Yurtiçinde pek çok başarıya imza atan başkan, birkaç kez kıl payı kaçırmasının ardından Avrupa kupasının hâlâ peşinde olduğu tek kupa olduğunu itiraf etti.

    "Dört kez finale çıktım ve maalesef hepsini kaybettim," diye itiraf etti Marotta. "Bu, hala başarmak istediğim bir şey, ancak gelecek yıl bu turnuvada daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız."

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Inter crest
Inter
INT
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA