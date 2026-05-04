Inter başkanı, Barcelona'nın Alessandro Bastoni'ye transfer ilgisini doğruladı

Inter başkanı, Bastoni'nin geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı ve Barcelona'nın yetenekli İtalyan milli oyuncuyu hedefine koyduğunu doğruladı.

Radio Anch'Io Sport'a konuşan Marotta, Blaugrana ile Inter'in en değerli oyuncularından biri arasındaki bağlantı konusunda şaşırtıcı derecede açık sözlüydü.

"O büyük bir yetenek. Bazı olaylarda şanssızdı. Herkesin gözü üzerindeydi. Juventus maçında simülasyon yaparak naif bir hata yaptı, bunu ilk kabul eden kendisi oldu, ama biz onu koruduk. O büyük bir şampiyon." dedi Marotta.

Marotta sözlerine şöyle devam etti: “Barcelona'nın ilgisi olduğunu inkar etmeyeceğim, ancak henüz somut bir şey yok. Bir oyuncu gitme isteğini dile getirirse ayrılır. Şu anda bizimle olmaktan mutlu ve biz de ondan memnunuz.”



