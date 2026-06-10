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Grafica Calciomercato Akinsanmiro 16.9Calciomercato/Getty

Çeviri:

Inter, Akinsanmiro ve Cocchi için Pisa ile temasa geçti

Inter
E. Akinsanmiro
Pisa
M. Cocchi
Transfers
Inter U23
Calcio Padova
Serie B

Kulüpler arasındaki görüşmelerin odak noktasında iki genç var.

Pisa, Serie B'ye düştü, ancak yeniden yükselmeyi hedefleyebilecek bir takım kurmak için çalışıyor.


Geçen Şubat ayında Elfsborg'dan Alberto Gilardino'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen İsveçli Oscar Hiljemark görevden alındı. Toskana kulübü, Fabio Pecchia'dan olumsuz yanıt aldıktan sonra Monza'dan Paolo Bianco'yu yeni teknik direktör olarak kadrosuna kattı.

  • INTER İLE İŞLER

    Pisa, Nijeryalı orta saha oyuncusu Ebenezer Akinsanmiro'yu (2004 doğumlu, eski Sampdoria oyuncusu) 6 milyon avroya kalıcı olarak transfer etmek üzere geri alma hakkını kullanacağını Inter'e bildirdi. Bu sezon 25 maça çıkan oyuncu, 1 asist ve 2 sarı kart kaydetti. Inter'in 7,5 milyon euro olarak belirlenen geri satın alma hakkı bulunuyor.


    Ayrıca Pisa, Matteo Cocchi hakkında bilgi talep etti.

    2007 doğumlu sol bek (A takımda 4 maça çıktı), Serie C'de U23 takımında 27 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist, 2 sarı kart ve 1 kırmızı kart aldı.


    Onun peşinde bir başka Serie B takımı (Padova) var. Ayrıca, Cagliari'ye kiralandıktan sonra Bergamo'ya geri dönen ve Real Madrid'e transfer olan Denzel Dumfries'in ardından Inter'in ilk hedefi olan Marco Palestra için Atalanta ile yapılacak görüşmelerde teknik takas olarak dahil edilebileceğini de unutmamak gerekir.


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