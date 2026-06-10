Inter, Akinsanmiro ve Cocchi için Pisa ile temasa geçti

Pisa, Nijeryalı orta saha oyuncusu Ebenezer Akinsanmiro'yu (2004 doğumlu, eski Sampdoria oyuncusu) 6 milyon avroya kalıcı olarak transfer etmek üzere geri alma hakkını kullanacağını Inter'e bildirdi. Bu sezon 25 maça çıkan oyuncu, 1 asist ve 2 sarı kart kaydetti. Inter'in 7,5 milyon euro olarak belirlenen geri satın alma hakkı bulunuyor.





Ayrıca Pisa, Matteo Cocchi hakkında bilgi talep etti.

2007 doğumlu sol bek (A takımda 4 maça çıktı), Serie C'de U23 takımında 27 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist, 2 sarı kart ve 1 kırmızı kart aldı.





Onun peşinde bir başka Serie B takımı (Padova) var. Ayrıca, Cagliari'ye kiralandıktan sonra Bergamo'ya geri dönen ve Real Madrid'e transfer olan Denzel Dumfries'in ardından Inter'in ilk hedefi olan Marco Palestra için Atalanta ile yapılacak görüşmelerde teknik takas olarak dahil edilebileceğini de unutmamak gerekir.



