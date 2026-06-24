"Hiç gitmemiş gibi geldi bana": Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo'yu rezil etti

Özbekistan maçı öncesinde Portekiz’de, milli takım teknik direktörü Roberto Martinez’in Ronaldo’yu yedek kulübesine almaması gerekip gerekmediği tartışılmıştı. Martinez bunu yapmadı ve 230 milli maçta 145 gole ulaşan CR7’yi bir kez daha ilk 11’de sahaya sürdü.

"Gol atılabilecek bir maçtı – Portekiz'in çok sayıda gol atabileceği bir maçtı," diyen Ibrahimovic, Ronaldo'nun bu zayıf rakibe karşı gösterdiği performansı abartmamak gerektiğini vurguladı. Bundan etkilenmeyen CR7 ise şöyle konuştu: "Çok mutluyum. Elbette en önemlisi, takım olarak iyi çalışmış olmamız ve son maça kıyasla büyük bir gelişme kaydetmiş olmamız."

Şu anda dört puana sahip olan Portekiz, K Grubu’nda üçüncü sıraya düşse bile eleme turlarına yükselmeyi garantilemiş sayılır. Ancak Ronaldo ve takım arkadaşlarının hedefi net: Cumartesi gecesi Pazar sabahına karşı (Almanya saatiyle 01.30) oynanacak son grup maçında Kolombiya’yı yenerek Güney Amerikalı rakibini geçmek ve grup birincisi olmak.