"Sanki hiç gitmemiş gibi hissettim. Neden 'Geri döndüm' dediğini anlamıyorum," dedi eski dünya çapında forvet Ibrahimovic, FOX Sports'ta televizyon yorumcusu olarak, Portekizli yıldız forvet hakkında her zamanki meydan okuyan üslubuyla.
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"Hiç gitmemiş gibi geldi bana": Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo'yu rezil etti
Ronaldo, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci maçında, hiç şansı olmayan Özbekistan karşısında Portekiz’i erken bir golle öne geçirmişti. PSG’nin sol bek oyuncusu Nuno Mendes’in serbest vuruşla skoru artırmasının ardından (17. dakika), Al-Nassr’ın 41 yaşındaki golcüsü 39. dakikada ikinci golünü atarak duble yaptı.
İkinci yarıda Özbekistan kalecisi Abduvokhid Nematov'un kendi kalesine attığı gol ve Rafael Leao'nun golüyle skor 5-0'a çıktı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki gol atan Ronaldo, kameraya dönerek eleştirenlere seslendi: "Geri döndüm! Geri döndüm!"
2026 Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1 beraberliğin ardından, başta CR7 olmak üzere herkes epey eleştiri almıştı. Özellikle inatçılık ve takım ruhuna aykırı davranışlar, zaman zaman çok daha iyi pozisyonlarda bulunan takım arkadaşlarının şut fırsatlarını elinden alan ve gol atamayan bu yaşlanan ulusal kahramana yöneltilmişti.
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Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda attığı iki golün ardından "çok mutlu" olduğunu söyledi
Özbekistan maçı öncesinde Portekiz’de, milli takım teknik direktörü Roberto Martinez’in Ronaldo’yu yedek kulübesine almaması gerekip gerekmediği tartışılmıştı. Martinez bunu yapmadı ve 230 milli maçta 145 gole ulaşan CR7’yi bir kez daha ilk 11’de sahaya sürdü.
"Gol atılabilecek bir maçtı – Portekiz'in çok sayıda gol atabileceği bir maçtı," diyen Ibrahimovic, Ronaldo'nun bu zayıf rakibe karşı gösterdiği performansı abartmamak gerektiğini vurguladı. Bundan etkilenmeyen CR7 ise şöyle konuştu: "Çok mutluyum. Elbette en önemlisi, takım olarak iyi çalışmış olmamız ve son maça kıyasla büyük bir gelişme kaydetmiş olmamız."
Şu anda dört puana sahip olan Portekiz, K Grubu’nda üçüncü sıraya düşse bile eleme turlarına yükselmeyi garantilemiş sayılır. Ancak Ronaldo ve takım arkadaşlarının hedefi net: Cumartesi gecesi Pazar sabahına karşı (Almanya saatiyle 01.30) oynanacak son grup maçında Kolombiya’yı yenerek Güney Amerikalı rakibini geçmek ve grup birincisi olmak.