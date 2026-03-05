Getty
"Her şeyi parçalamak istedim!" - Mauricio Pochettino, acımasız basın toplantısı açıklamaları nedeniyle eski Chelsea yıldızı tarafından sert bir şekilde eleştirildi
Unutulmuş adamın hor görülmesine öfke
2023 yılında, Chelsea'nin Luton Town'a karşı galibiyetinden sonra Sarr ve kaleci Jamie Cumming'in nerede olduğu sorulduğunda Pochettino'nun verdiği yanıt viral oldu.
Sarr'ın adı geçince Pochettino muhabire "Kim?" diye sordu.
Muhabir şöyle devam etti: "Malang Sarr ve [sezon öncesi] Wrexham maçında oynayan Jamie Cummings'e ne oldu?"
Pochettino şaşkın bir şekilde "Aman Tanrım. Malana Sarr ve sonra Jamie mi? Size ne diyebilirim bilmiyorum" dedi.
Kampo podcast'inde bu olayı değerlendiren Sarr, "O bunu söylediğinde her şeyi parçalamak istedim çünkü arkamda neler olduğunu biliyorum... Bunu bilerek yapıyor. Beni tanıdığını biliyorum. Beni tanımaması imkansız." dedi.
Sarr ve Pochettino arasındaki tarih
Sarr, bu davranışın kasıtlı bir hakaret olduğunu savunuyor ve Pochettino'nun daha önce Tottenham'a transfer etmek için uğraştığını belirtiyor. Defans oyuncusu, Chelsea'ye geldiğinde menajerin asistanına "Bakın kim gelmiş, Tottenham'da transfer etmek için uğraşmıştık, şimdi burada birlikte çalışıyoruz!" dediğini açıkladı. Sarr, bir zamanlar kendisini transfer etmek isteyen bir teknik direktörün nasıl birdenbire kimliğini unutabildiğini sorguladı.
Reddedilen barış teklifleri ve cevapsız aramalar
Şu anda Amerika Birleşik Devletleri milli takımının teknik direktörü olan Pochettino daha sonra durumu düzeltmeye çalışsa da, Sarr uzlaşma havasında değildi. "Pochettino soruya hazırlıklı değildi, bir veya iki gün sonra hatasını fark etti ve telefonu eline alıp beni aradı. Ben cevap vermedim," diyen Sarr, basın toplantısındaki yorumları tatildeyken Instagram üzerinden öğrendiğini de sözlerine ekledi.
Stamford Bridge'den zorlu bir ayrılık
Ayrılma süreci de aynı derecede acımasızdı. Sarr, kulüp yönetiminin kendisine istemediği transferleri zorla kabul ettirmeye çalıştığını iddia etti. Spor direktörüne şöyle dediğini hatırladı: "23 yaşındayım, Avrupa'da rekabetçi bir kulüpte kalacağım ve oynayacağım... Reddettim ve tartışmayı orada sonlandırdık. O biraz sinirlendi. Ben de sinirlendim çünkü beni istemediğim bir yere zorla göndermek istiyordu." Sarr şu anda RC Lens'te kariyerine yeniden can veriyor ve olağanüstü performanslarıyla sahadaki kalitesinin yadsınamaz olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.
