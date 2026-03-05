"Her şeyi parçalamak istedim!" - Mauricio Pochettino, acımasız basın toplantısı açıklamaları nedeniyle eski Chelsea yıldızı tarafından sert bir şekilde eleştirildi

2023 yılında, Chelsea'nin Luton Town'a karşı galibiyetinden sonra Sarr ve kaleci Jamie Cumming'in nerede olduğu sorulduğunda Pochettino'nun verdiği yanıt viral oldu.

Sarr'ın adı geçince Pochettino muhabire "Kim?" diye sordu.

Muhabir şöyle devam etti: "Malang Sarr ve [sezon öncesi] Wrexham maçında oynayan Jamie Cummings'e ne oldu?"

Pochettino şaşkın bir şekilde "Aman Tanrım. Malana Sarr ve sonra Jamie mi? Size ne diyebilirim bilmiyorum" dedi.

Kampo podcast'inde bu olayı değerlendiren Sarr, "O bunu söylediğinde her şeyi parçalamak istedim çünkü arkamda neler olduğunu biliyorum... Bunu bilerek yapıyor. Beni tanıdığını biliyorum. Beni tanımaması imkansız." dedi.