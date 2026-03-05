Getty
"Her şey yolunda" - Alvaro Arbeloa, Real Madrid'in Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Kylian Mbappe'nin sakatlığıyla ilgili son bilgileri verdi
Mbappe için olumlu işaretler
Madrid menajeri Arbeloa, Mbappe'nin oynayabilirliği konusundaki endişeleri yatıştırmak için harekete geçti ve son tıbbi raporları "hepsi iyi haber" olarak nitelendirdi. Fransız yıldız, bu yılın başlarında da sorun yaratan sol dizindeki burkulma nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.
Kulüp, Dünya Kupası şampiyonu için invaziv cerrahiye gerek kalmayacak konservatif bir tedavi planını kısa süre önce onayladı. Tıbbi ekip, artan iş yüküne verdiği tepkiyi izlediği için geri dönüşü için kesin bir tarih belirlenemedi, ancak Mbappe'nin çevresi, Madrid'in onu City maçına yetiştirmek için acele ettiği yönündeki iddialardan memnun değil.
Mbappe'nin durumunu takip etmek
Mbappe'nin şu anki durumu hakkında Arbeloa, forvetin sakatlığından iyi bir şekilde iyileştiğini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasına göre, "Tabii ki [Mbappe] ile her gün konuşuyorum. Durum kontrol altında, her gün daha iyiye gidiyor. Bu, onun hislerine göre gün be gün ilerleyeceğimiz bir süreç olduğunu söylemiştim. Şu anda her şey yolunda."
Zamana karşı yarış
Madrid, Arbeloa'nın kadrosunun derinliğini test edecek sezonun kritik bir dönemine giriyor. Ana endişe, Mbappe'nin Pep Guardiola'nın takımıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında forvet hattını yönetip yönetemeyeceği konusunda. Bu maç, kulübün Avrupa'daki hedefleri için çok önemli.
Cadena SER'in haberine göre, Mbappe ve ona yakın kişiler, Madrid'in forveti aceleyle sahaya döndürmeye çalışmasından endişe duyuyorlar. Bu hamle, Mbappe'nin Dünya Kupası'nı tehlikeye atabilecek uzun vadeli bir gerilemeye neden olabilir. 17 Mart'ta Manchester'da oynanacak olan son 16 turu rövanş maçı öncesinde, her antrenman seansı tam maç kondisyonuna ulaşmak için çok önemli bir adım olarak görülüyor.
Manchester'a giden yol
Şimdilik Los Blancos, en skorer oyuncusu olmadan mücadelesine devam edecek. Ayrıca, 17 Mart'ta Manchester'da oynanacak ikinci maç öncesinde bir dizi önemli maçları var ve Mbappe'nin iyileşme sürecine bağlı olarak bu maçları onun dönüş tarihi olarak belirleyecekler.
Arbeloa'nın takımı, Barcelona'yı yakalamak için bu hafta sonu La Liga'da Celta Vigo ile karşılaşacak. Ligde üst üste iki mağlubiyet alan Madrid, şu anda lider Blaugrana'nın dört puan gerisinde.
