"Her şey yolunda" - Alvaro Arbeloa, Real Madrid'in Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Kylian Mbappe'nin sakatlığıyla ilgili son bilgileri verdi

Madrid menajeri Arbeloa, Mbappe'nin oynayabilirliği konusundaki endişeleri yatıştırmak için harekete geçti ve son tıbbi raporları "hepsi iyi haber" olarak nitelendirdi. Fransız yıldız, bu yılın başlarında da sorun yaratan sol dizindeki burkulma nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

Kulüp, Dünya Kupası şampiyonu için invaziv cerrahiye gerek kalmayacak konservatif bir tedavi planını kısa süre önce onayladı. Tıbbi ekip, artan iş yüküne verdiği tepkiyi izlediği için geri dönüşü için kesin bir tarih belirlenemedi, ancak Mbappe'nin çevresi, Madrid'in onu City maçına yetiştirmek için acele ettiği yönündeki iddialardan memnun değil.