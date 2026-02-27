Hansi Flick, Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimine tepki gösterirken, Barcelona'da "100 maç daha" oynamak istiyor

Flick, Barcelona'daki görev süresini uzatmaya hazır, çünkü görevde olduğu maç sayısı 100'e yaklaşıyor. Villarreal ile oynanacak önemli La Liga maçı öncesinde, Alman teknik direktör görev süresini değerlendirdi ve görevde kalmak istediğini belirtti. Bu göreve, şehre olan tutkusu ve mevcut kadronun gelişiminden duyduğu gururu vurguladı.

"Bu kadar maça ulaşmak büyük bir onur. Burada teknik direktörlük yapmak bir hayaldi ve oyuncularla, taraftarlarla her günün tadını çıkarıyorum" dedi. "Neden 100 maç daha burada kalmayayım? Burada her günün tadını çıkarıyorum. Hava harika. İşimi seviyorum. Bu bir onur. Ve herkes takımla gurur duymalı."