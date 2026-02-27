Getty Images Sport
Çeviri:
Hansi Flick, Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimine tepki gösterirken, Barcelona'da "100 maç daha" oynamak istiyor
Gözlerini Barcelona'nın geleceğine çevir
Flick, Barcelona'daki görev süresini uzatmaya hazır, çünkü görevde olduğu maç sayısı 100'e yaklaşıyor. Villarreal ile oynanacak önemli La Liga maçı öncesinde, Alman teknik direktör görev süresini değerlendirdi ve görevde kalmak istediğini belirtti. Bu göreve, şehre olan tutkusu ve mevcut kadronun gelişiminden duyduğu gururu vurguladı.
"Bu kadar maça ulaşmak büyük bir onur. Burada teknik direktörlük yapmak bir hayaldi ve oyuncularla, taraftarlarla her günün tadını çıkarıyorum" dedi. "Neden 100 maç daha burada kalmayayım? Burada her günün tadını çıkarıyorum. Hava harika. İşimi seviyorum. Bu bir onur. Ve herkes takımla gurur duymalı."
- AFP
Newcastle'ı Şampiyonlar Ligi sınavı bekliyor
Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından, konuşma kaçınılmaz olarak Avrupa sahnesine kaydı. Kura çekiminde Barcelona, 16 turunda Premier Lig ekibi Newcastle United ile eşleşti. Paris Saint-Germain gibi ağır toplardan kaçınmak bazı taraftarlar için bir rahatlama olsa da, Flick herhangi bir rehaveti hemen reddetti. Atletico Madrid veya Tottenham gibi potansiyel gelecekteki rakipler de dahil olmak üzere, kalan tüm takımların muazzam bir kaliteye sahip olduğunu vurguladı.
"Tüm maçlar önemlidir. PSG ile karşılaşmayacağımız için sevinmiyorum, rakibe saygı duymak gerekir" diye ısrar etti Flick basın toplantısında. "Herkes finale ulaşmak istiyor ve Newcastle da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor. Tüm rakipler zorlu. Kolay olmayacak. En yüksek seviyede oynamak gerekiyor. Eğer turu geçersek, Atletico veya Tottenham ile oynamak da çok zor olacak. Bu fırsatı yakalamak harika, ancak tüm rakiplerimize büyük saygı duyuyoruz."
Flick, Villarreal maçına odaklanıyor
Dikkatini tekrar iç sahaya çeviren Flick, oyuncularını Villarreal'in oluşturduğu tehdit konusunda uyardı. Önceki karşılaşmayı şanslı bir galibiyet olarak hatırlayan Flick, gereksiz hatalardan kaçınmak için tam konsantrasyon talep etti. Teknik direktör, kusursuz bir performans sergilemeleri için oyuncularını zorluyor ve ligin zirvesindeki liderliklerini korumak için her maçta yılmaz ve agresif bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini vurguluyor.
"Kazanırsanız, bir maç azalır. Benim için önemli olan, işimizi yapmamızdır" diye açıkladı Flick. "Villarreal'deki son maçı hatırlıyoruz, şanslı bir galibiyetti. Gereksiz hatalar yapmamalı ve kendi stilimizi oynamalıyız." Lig şampiyonluğunu garantilemek için gerekli zihniyeti vurgulayan Flick, net bir talimat verdi: "Gelişebiliriz ve bunu yapmak zorundayız. Kazanmak, kazanmak ve kazanmak zorundayız."
- Getty Images Sport
De Jong'un sakatlığı ve disiplin cezası
Flick, önemli orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'unzamansız sakatlığı nedeniyle önemli bir seçim sıkıntısı da yaşıyor. Hollanda milli takım oyuncusunun yokluğu, bir sonraki milli maç arası öncesinde yedi maçın oynanacağı kritik bir dönemde geliyor. Ancak Barcelona teknik direktörü, sakatlık krizini bahane olarak kullanmayı reddederek, kadrosunun derinliğini zorlayarak bir adım öne çıkmasını istedi.
"Sakatlık kötü bir zamanda geldi, ama bunu kabul etmek zorundasınız. Başkaları oynayacak. Mazeret veya şikayet aramıyorum," diyen Flick, olumlu bakış açısını korudu. Taktiklerin ötesinde, soyunma odasındaki disiplin konusunda da bilgi veren Flick, para cezalarına geçilmesinin ve sorumluluğun takım kaptanlarına devredilmesinin geç kalma sorununu tamamen ortadan kaldırdığını açıkladı. "O zamandan beri kimse geç kalmadı, bu yüzden doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum. Bu, benim üzerimdeki baskı ve gerginliği azaltıyor."
Reklam