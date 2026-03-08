Hansi Flick, Barcelona'da 'herkesi daha iyi yapan' oyuncuyu açıkladı - ve bu oyuncu Lamine Yamal değil

Dar bir galibiyetin ardından konuşan Flick, Pedri'nin devre arasında oyuna girmesiyle maçın gidişatının tamamen değiştiğini hemen belirtti. Pedri, fiziksel olarak zorlu geçen ilk 45 dakikada zorlanan Marc Bernal'ın yerine devre arasında oyuna girdi. Etkisi hemen görüldü, Barcelona orta sahayı daha iyi kontrol etmeye başladı ve yorgun düşen Athletic karşısında tempoyu belirlemeye başladı. Flick, 23 yaşındaki oyuncunun etrafındakilerin performansını yükseltme yeteneğine hayranlığını gizleyemedi ve onun varlığının Dani Olmo gibi diğer yaratıcı oyuncuların yükünü hafiflettiğini belirtti.

"Pedri herkesi daha iyi hale getiriyor. Oyunu değiştirdi. Oyunu çok iyi bağladı. Olmo da ikinci yarıda daha iyi oynadı. Ama önemli olan, hepsinin bir bütün olarak mücadele etmiş olması," dedi Flick.