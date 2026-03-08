Getty Images
Hansi Flick, Barcelona'da 'herkesi daha iyi yapan' oyuncuyu açıkladı - ve bu oyuncu Lamine Yamal değil
Bilbao'da maçı kazandıran Yamal
Barcelona, Cumartesi akşamı zorlu San Mames'te Athletic Club'ı 1-0 mağlup ederek La Liga şampiyonluğu için kararlı mücadelesini sürdürdü. Real Madrid'in 24 saat önce kendi galibiyetiyle baskıyı sürdürmesinin ardından, Hansi Flick'in takımı İspanyol futbolunun en zorlu ortamlarından birinde şampiyonluk mücadelesinde üç puanı almayı başardı.
Athletic, Barca'nın hücum tehdidini, özellikle de Yamal'ın tehdidini, maçın tek golünü atana kadar iyi bir şekilde etkisiz hale getirmişti. 18 yaşındaki süperstar, bu sezon Barca hücumunun odak noktası haline geldi ve bir saatten fazla bir süre kırmızı-beyazlıların baskısına maruz kalmasına rağmen, sonunda etkisini gösterebileceği boşluğu buldu. Pedri, orta sahada müthiş bir hareketle rakibinden kurtulduktan sonra Yamal'ı buldu ve Yamal, içeriye doğru kesip uzak direğe gönderdiği şutla ağları havalandırdı.
San Mames'teki Pedri faktörü
Dar bir galibiyetin ardından konuşan Flick, Pedri'nin devre arasında oyuna girmesiyle maçın gidişatının tamamen değiştiğini hemen belirtti. Pedri, fiziksel olarak zorlu geçen ilk 45 dakikada zorlanan Marc Bernal'ın yerine devre arasında oyuna girdi. Etkisi hemen görüldü, Barcelona orta sahayı daha iyi kontrol etmeye başladı ve yorgun düşen Athletic karşısında tempoyu belirlemeye başladı. Flick, 23 yaşındaki oyuncunun etrafındakilerin performansını yükseltme yeteneğine hayranlığını gizleyemedi ve onun varlığının Dani Olmo gibi diğer yaratıcı oyuncuların yükünü hafiflettiğini belirtti.
"Pedri herkesi daha iyi hale getiriyor. Oyunu değiştirdi. Oyunu çok iyi bağladı. Olmo da ikinci yarıda daha iyi oynadı. Ama önemli olan, hepsinin bir bütün olarak mücadele etmiş olması," dedi Flick.
Flick'ten Yamal'a takdir
Pedri'ye yönelik övgülerine rağmen, Flick Yamal'a da büyük takdirini dile getirdi. Genç kanat oyuncusu gece boyunca en iyi performansını sergilemese de, yine de maçın belirleyici anını yaratmayı başardı. Alman teknik adam, iyi oynamasa bile maçı kazanma yeteneğinin özel bir yeteneğin işareti olduğunu belirtti.
Flick gazetecilere, "En iyi oyununu oynamadı, ancak attığı gol maçı belirledi. Boşluk ve fırsat bulduğunda... antrenmanlarda oyununa çok çalışıyor. Böyle bir durumda maçı sizin için çözmesi çok iyi" dedi. Bu, genç oyuncunun olgunlaşmakta olduğunu ve Katalan devleri için kritik anlarda sonuç üretebilme yeteneğini hatırlatan önemli bir olaydı.
Barcelona için bundan sonra ne olacak?
Flick, bu Barcelona takımının gücünün oyuncular arasındaki bağda yattığına inanıyor. Maç sonrası kutlamaları, zafer peşinde birleşmiş bir takımın kanıtı olarak gösterdi. Birkaç önemli oyuncunun ritmini bulması ve onun liderliğinde net bir taktik kimlik oluşturulmasıyla, Alman teknik adam lig lideri için sezonun geri kalanının ne getireceği konusunda iyimser. Newcastle ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi yaklaşırken, Flick'in adamları mükemmel bir zamanda en iyi formlarına ulaşmış görünüyor.
