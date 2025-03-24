Hakan Çalhanoğlu Bayern Münih’i reddetme sebebini ve en büyük hayalini açıkladı

Türk orta saha oyuncusu, geçen yaza dair bir transfer gerçeğini ortaya koydu ve bu sezonun sonundaki hedeflerden bahsetti.

Macaristan karşısında attığı penaltı golüyle A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'ne yükselmesinde büyük pay sahibi olan Hakan Çalhanoğlu şimdi sadece ve sadece Inter’e odaklanıyor.

Simone Inzaghi tarafından çalıştırılan takım, her cephede tam gaz ilerliyor: Napoli ile mücadele ettiği ligde birinci sırada, Milan ile oynayacağı iki maçlı derbiyle beklendiği İtalya Kupası yarı finalinde ve Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde.

Bayern geçtiğimiz yaz Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı olabilecek bir takım. Türk orta saha oyuncusu, reddetmesine neden olan sebepleri açıkladı ve hem kişisel hem de takım hedeflerinden bahsetti.