Getty ImagesUğur Aktan“Haaland işte tam da bu yüzden hiçbir zaman Messi ya da Ronaldo ile kıyaslanamayacak!”E. HaalandM.CityFA KupasıCrystal Palace - M.CityCrystal PalaceWayne Rooney, Manchester City'nin Crystal Palace'a FA Cup finalinde kaybetmesinde Erling Haaland'ın penaltıyı reddetmesinin etkili olduğunu söyledi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaaland bu sezon üç penaltı kaçırdıOmar Marmoush'un penaltısı kurtarıldıCity, Eagles'a 1-0 kaybettiWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱