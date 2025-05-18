haaland guardiola crystal palace manchester city fa cup 17 maggio 2025Getty Images
Uğur Aktan

“Haaland işte tam da bu yüzden hiçbir zaman Messi ya da Ronaldo ile kıyaslanamayacak!”

E. HaalandM.CityFA KupasıCrystal Palace - M.CityCrystal Palace

Wayne Rooney, Manchester City'nin Crystal Palace'a FA Cup finalinde kaybetmesinde Erling Haaland'ın penaltıyı reddetmesinin etkili olduğunu söyledi.

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  • Haaland bu sezon üç penaltı kaçırdı
  • Omar Marmoush'un penaltısı kurtarıldı
  • City, Eagles'a 1-0 kaybetti
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