Haaland hakkında beyin sarsıntısı soruşturması açıldı: Mağdur bir kadın!

GettyUğur AktanHaaland hakkında beyin sarsıntısı soruşturması açıldı: Mağdur bir kadın!E. HaalandM.CitySouthamptonPremier LigManchester City maskotu, Erling Haaland'ın Southampton maçı öncesinde kendisine müdahalesi nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdiğini öne sürdüMakale devam ediyorMakale devam ediyorMakale devam ediyorHaaland Man City maskotuna şaka amaçlı vurduMaskot boyun zedelenmesi ve beyin sarsıntısı geçirdiğini iddia ettiOlayın kulüp tarafından örtbas edildiğini belirttiGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱