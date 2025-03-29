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Erling Haaland Manchester City 2024-25Getty
Uğur Aktan

Haaland hakkında beyin sarsıntısı soruşturması açıldı: Mağdur bir kadın!

E. HaalandM.CitySouthamptonPremier Lig

Manchester City maskotu, Erling Haaland'ın Southampton maçı öncesinde kendisine müdahalesi nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdiğini öne sürdü

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  • Haaland Man City maskotuna şaka amaçlı vurdu
  • Maskot boyun zedelenmesi ve beyin sarsıntısı geçirdiğini iddia etti
  • Olayın kulüp tarafından örtbas edildiğini belirtti
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