Atletico de Madrid v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD6Getty Images Sport
Uğur Aktan

Griezmann’ın Pokemon fedakarlığı en sonunda futbol sahasına da taşındı!

A. GriezmannAtletico MadridLa LigaŞampiyonlar LigiShowbiz

Antoine Griezmann sık sık Pokemon sevgisini gösterdi ve Atleti yıldızı nadir kartlar karşılığında maç formasını takas ederken görüldü.

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  • Griezmann formayı Pokemon kartlarıyla takas etti
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