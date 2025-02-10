Griezmann’ın Pokemon fedakarlığı en sonunda futbol sahasına da taşındı!

Getty Images SportUğur AktanGriezmann’ın Pokemon fedakarlığı en sonunda futbol sahasına da taşındı!A. GriezmannAtletico MadridLa LigaŞampiyonlar LigiShowbizAntoine Griezmann sık sık Pokemon sevgisini gösterdi ve Atleti yıldızı nadir kartlar karşılığında maç formasını takas ederken görüldü.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorGriezmann formayı Pokemon kartlarıyla takas ettiStreamer Darizard9 iki Elite Trainer kutusu veriyorPrismatic Evolutions serisi ticaret kartı şu anda talep görüyorGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱