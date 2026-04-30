Gözü yaşlı Bethany England, bu yaz Tottenham'dan ayrılacağını açıkladı

Tottenham'ın kaptanı ve Kadınlar Süper Ligi tarihinin en golcü forvetlerinden biri olan England, bu yaz kulüpten ayrılacak. Forvet, 2023'ün başlarında Chelsea'den büyük yankı uyandıran bir transferle başlayan serüveninin sonuna geldiğini, son derece duygusal bir video mesajıyla doğruladı. The Guardian'a göre, Spurs'un yeni transfer stratejisi kapsamında daha genç bir kadroya yönelmek istemesi nedeniyle bu karar kulüp tarafından verildi.

Taraftarlara doğrudan seslenen England, zorlu bir kişisel dönemden geçerken kulübün kariyerine yaptığı katkı için minnettarlığını dile getirdi. England, kulübün resmi sosyal medya kanallarında taraftarlara yayınladığı duygusal mesajında şunları söyledi: “En başından beri bana, aradığımı bile fark etmediğim bir şey verdiniz: sıcaklığınızı, inancınızı ve sarsılmaz desteğinizi. Beni yeniden görülmüş hissettirdiniz. Kendimi sorguladığım anlarda, siz hiç sorgulamadınız. Buraya kaybettiğim bir şeyi yeniden keşfetmek umuduyla geldim, ama hayal ettiğimden çok daha fazlasıyla ayrılıyorum.”