Gözü yaşlı Bethany England, bu yaz Tottenham'dan ayrılacağını açıkladı
Duygusal bir veda
Tottenham'ın kaptanı ve Kadınlar Süper Ligi tarihinin en golcü forvetlerinden biri olan England, bu yaz kulüpten ayrılacak. Forvet, 2023'ün başlarında Chelsea'den büyük yankı uyandıran bir transferle başlayan serüveninin sonuna geldiğini, son derece duygusal bir video mesajıyla doğruladı. The Guardian'a göre, Spurs'un yeni transfer stratejisi kapsamında daha genç bir kadroya yönelmek istemesi nedeniyle bu karar kulüp tarafından verildi.
Taraftarlara doğrudan seslenen England, zorlu bir kişisel dönemden geçerken kulübün kariyerine yaptığı katkı için minnettarlığını dile getirdi. England, kulübün resmi sosyal medya kanallarında taraftarlara yayınladığı duygusal mesajında şunları söyledi: “En başından beri bana, aradığımı bile fark etmediğim bir şey verdiniz: sıcaklığınızı, inancınızı ve sarsılmaz desteğinizi. Beni yeniden görülmüş hissettirdiniz. Kendimi sorguladığım anlarda, siz hiç sorgulamadınız. Buraya kaybettiğim bir şeyi yeniden keşfetmek umuduyla geldim, ama hayal ettiğimden çok daha fazlasıyla ayrılıyorum.”
Bir WSL ikonunun mirası
Henüz milli takımdan resmi olarak emekli olmadığını belirten eski Lionesses yıldızı, Tottenham'ı "kendimi toparlamama yardımcı olan bir yer" olarak nitelendirdi. Chelsea'den transfer olduğundan bu yana England, 32 lig golü atarak Lilywhites için kilit bir isim oldu. Özellikle ilk altı ayında attığı 12 gol, kulübü küme düşme tehlikesinden tek başına kurtardığı kabul edildi ve bu sayede hem taraftarların gözdesi hem de takımın lideri olarak sağlam bir yer edindi.
England, 89 golle WSL'nin 15 yıllık tarihindeki en çok gol atan ikinci oyuncu konumunda ve rekor sahibi Vivianne Miedema'nın sadece sekiz gol gerisinde. Mart ayında, WSL'de 200 maça çıkan yedinci oyuncu olarak önemli bir kilometre taşına ulaştı ve İngiliz futbolunun en üst seviyesinde uzun soluklu bir kariyer yaptığını kanıtladı.
Tottenham'ın agresif kadro dönüşümü
Kulüp kaptanının ayrılışı, Tottenham’da yürütülen daha geniş kapsamlı ve radikal bir yeniden yapılanmanın bir parçası. Kulüp, Amy James-Turner, Luana Bühler, Charlotte Grant, Josefine Rybrink ve 2019’da kulübün birinci lige yükselmesinden bu yana kadroda yer alan Kit Graham’ın da aralarında bulunduğu birçok oyuncunun yaz transfer döneminde ayrılacağını çoktan duyurmuştu. The Guardian, Spurs'un WSL'nin geleneksel ilk üçüyle arasındaki farkı kapatmak için yaklaşan transfer piyasasında "agresif ve son derece hırslı" olmayı planladığını bildiriyor.
Yeni bir sözleşme teklif etmeme kararına rağmen, İngiltere milli takım oyuncusuyla ayrılığın dostane olduğu söyleniyor. Milli takımda 26 maça çıkıp 11 gol atan forvetin, serbest oyuncu statüsüne geçtiğinde taliplerinden mahrum kalmayacağı tahmin ediliyor. Bu sezon, 19 maçta 7 gol atarak ligde Spurs'un en golcü oyuncusu olmaya devam eden James-Turner, takımın rahat bir şekilde beşinci sırayı almasına yardımcı oldu.
- Getty Images Sport
Etkileyici bir liderin anısına
Kulüp yetkilileri, England’ın Tottenham’daki profesyonel kültüre yaptığı katkıyı hemen övdü. Genel müdür Andy Rogers, onun kulübe katıldığından bu yana kadın futbol programını geliştirmedeki rolünü vurguladı. Rogers, kulübün medya kanallarına yaptığı açıklamada, “Bethany’nin liderliği, Tottenham Hotspur Kadınlar’ın tarihinde belirleyici bir dönemi şekillendirdi” dedi. “Kulübe katıldığında standartları, profesyonelliği ve hırsı artırdı ve burada geçirdiği süre boyunca bu değerleri korumaya ve ilerletmeye devam etti.”
Rogers ayrıca, Bethany'nin etkisinin sahanın çok ötesine uzandığını vurgulayarak, kulübün toplumsal girişimlerine ve taraftar katılımına olan bağlılığına dikkat çekti. Rogers, “Saha içindeki inanılmaz katkılarının yanı sıra, Bethany taraftarlarımızla bağ kurarak onları takıma yakınlaştırmada ve topluma olumlu bir etki yaratmamızı sağlamak için vakfımıza kendini adamada önemli bir rol oynadı. Bethany, Spurs Women tarihine adını yazdırdı ve bıraktığı kalıcı etkiyle gurur duyarak ayrılabilir.”