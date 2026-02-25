"Gianni halkın adamıdır" - Tom Brady, Dünya Kupası'nda değişiklikleri hayata geçiren "olağanüstü" FIFA Başkanı Infantino'yu övgüyle bahsediyor

Brady, Infantino hakkında "Bu dönüşüm, en üst düzeydeki muazzam liderlik ve Gianni'nin liderliği ve kapsayıcılığı ile başladı" dedi. "Bence Gianni halkın adamı ve her zaman bu sporun harika yanlarını kutluyor. Futbol dünyasına büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. Onu tanıma ve nasıl bir insan olduğunu, temsil ettiği değerleri anlama fırsatı buldum ve bence bu, futbolun ne olduğu ile ilgili daha geniş hedefler içinde kendini gerçekten gösteriyor. Futbol herkes içindir. Hepimiz için, sevdiğimiz bir şey üzerinden küresel olarak bağlantı kurma fırsatıdır."

Brady'nin Infantino'yu "halkın adamı" olarak tanımlaması, FIFA başkanının sporun gerçek katılımcılarıyla giderek daha fazla kopuk olduğunu düşünenler arasında şaşkınlık yarattı. NFL ikonu "kapsayıcılık" vizyonunu övgüyle karşılarken, Infantino, Rusya'nın uluslararası futbol yasağının "kesinlikle" kaldırılması gerektiğini öne sürerek küresel bir öfkeye yol açtı. Birçok kişi, bu tutumun sporun jeopolitik saldırganlığa karşı birleşik tepkisini zayıflattığına inanıyor. Buna ek olarak, FIFA'nın kendi siyasi tarafsızlık politikalarını ihlal ettiği iddia edilen bir çekiliş töreninde, ilk FIFA Barış Ödülü'nün Donald Trump'a verilmesi şaşırtıcı bir karar oldu.

Brady'nin Infantino'yu desteklemesi, turnuvanın ABD'deki yerel izleyicilere pazarlanma şeklinin değiştiğini gösteriyor. Yarışma 16 ev sahibi şehir ve 48 takıma genişlerken, "kapsayıcılık" vurgusu FIFA başkanının görev süresinin ana teması haline geldi. Brady, sporun yönetim organıyla aynı çizgide yer alarak, geleneksel Amerikan sporları ile "küresel oyun" arasındaki uçurumu kapatmaya yardımcı oluyor ve 2026 turnuvasının spor tarihinin en erişilebilir ve en çok izlenen etkinliği olacağı fikrini pekiştiriyor.