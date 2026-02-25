Getty/GOAL
"Gianni halkın adamıdır" - Tom Brady, Dünya Kupası'nda değişiklikleri hayata geçiren "olağanüstü" FIFA Başkanı Infantino'yu övgüyle bahsediyor
Infantino'nun vizyonu: Küresel büyümenin katalizörü
Geçen Aralık ayında turnuva kura çekimine katılan eski oyun kurucu, bu sporun Kuzey Amerika'da yeni bir popülerlik zirvesine ulaştığına inanıyor. Bu etkinlik sırasında Brady, Brezilya, Fransa ve son şampiyon Arjantin dahil olmak üzere birçok güçlü takımı kendi gruplarına çekmekten sorumluydu. 2026 yazını öngören üç kez NFL MVP seçilen Brady, FIFA hiyerarşisinin en tepesindeki adama olan hayranlığını dile getirerek, sporun şu anki büyümesinin Infantino'nun 2016'dan beri uyguladığı vizyonun doğrudan bir sonucu olduğunu öne sürdü.
FIFA liderliğine büyük övgü
Brady, Infantino hakkında "Bu dönüşüm, en üst düzeydeki muazzam liderlik ve Gianni'nin liderliği ve kapsayıcılığı ile başladı" dedi. "Bence Gianni halkın adamı ve her zaman bu sporun harika yanlarını kutluyor. Futbol dünyasına büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. Onu tanıma ve nasıl bir insan olduğunu, temsil ettiği değerleri anlama fırsatı buldum ve bence bu, futbolun ne olduğu ile ilgili daha geniş hedefler içinde kendini gerçekten gösteriyor. Futbol herkes içindir. Hepimiz için, sevdiğimiz bir şey üzerinden küresel olarak bağlantı kurma fırsatıdır."
Brady'nin Infantino'yu "halkın adamı" olarak tanımlaması, FIFA başkanının sporun gerçek katılımcılarıyla giderek daha fazla kopuk olduğunu düşünenler arasında şaşkınlık yarattı. NFL ikonu "kapsayıcılık" vizyonunu övgüyle karşılarken, Infantino, Rusya'nın uluslararası futbol yasağının "kesinlikle" kaldırılması gerektiğini öne sürerek küresel bir öfkeye yol açtı. Birçok kişi, bu tutumun sporun jeopolitik saldırganlığa karşı birleşik tepkisini zayıflattığına inanıyor. Buna ek olarak, FIFA'nın kendi siyasi tarafsızlık politikalarını ihlal ettiği iddia edilen bir çekiliş töreninde, ilk FIFA Barış Ödülü'nün Donald Trump'a verilmesi şaşırtıcı bir karar oldu.
Brady'nin Infantino'yu desteklemesi, turnuvanın ABD'deki yerel izleyicilere pazarlanma şeklinin değiştiğini gösteriyor. Yarışma 16 ev sahibi şehir ve 48 takıma genişlerken, "kapsayıcılık" vurgusu FIFA başkanının görev süresinin ana teması haline geldi. Brady, sporun yönetim organıyla aynı çizgide yer alarak, geleneksel Amerikan sporları ile "küresel oyun" arasındaki uçurumu kapatmaya yardımcı oluyor ve 2026 turnuvasının spor tarihinin en erişilebilir ve en çok izlenen etkinliği olacağı fikrini pekiştiriyor.
Küresel sahnenin genişlemesi
"FIFA kura çekimine katılmak harikaydı, ancak şu anda Kuzey Amerika'da 48 ülkenin Dünya Kupası'na katıldığını bilmek inanılmaz heyecan verici, çünkü bu daha fazla katılım, daha fazla ülke, daha fazla taraftar, bu inanılmaz maçlar ve sporcuların hayatları boyunca gerçekten başarmaya çalıştıkları şeyi, yani sporlarının zirvesine ulaşmayı sergilemek için daha geniş bir izleyici kitlesi anlamına geliyor," dedi Brady, CGTN Sports Scene ile yaptığı röportajda. "Ve bunu Amerika'da yapabilmeleri ve en büyük sahnede sergileyebilmeleri kesinlikle inanılmaz bir şey ve bunun bir parçası olmak benim için çok eğlenceliydi."
Genişleme, gelenekçilerin eleştirilerinden kaçınamadı, ancak Brady, daha fazla ülkeyi dahil etme kararını Dünya Kupası'nın evriminde hayati bir adım olarak görüyor. Daha fazla sporcunun "zirveye ulaşması" için bir platform sağlamanın, turnuvanın prestijini artırmaya hizmet edeceğine inanıyor. Özellikle ABD için turnuva, Katar'da 16 turunda elenme ve Mauricio Pochettino'nun atanmasına yol açan 2024 Copa America'da grup aşamasında elenme gibi son zamanlardaki hayal kırıklıklarını silme şansı sunuyor.
Amerika'nın futbol için artan ilgisi
Brady, "Amerika'da her zaman futbola büyük bir ilgi olduğunu düşünüyorum" dedi. "Açıkçası, uzun bir süre boyunca, dünya sahnesinde şimdiye kadar görülen en dominant kadın ABD takımlarından birine sahiptik, bu yüzden rekabetin seviyesini anladığımızı düşünüyorum. Bakın, Amerika'daki her çocuk futbol oynayarak büyür. Ya okul bahçesinde oynuyoruz ya da üyesi olduğumuz bazı liglerde temel düzeyde oynuyoruz, ama ben Miami'de yaşıyorum. Inter Miami, Amerika'nın en iyi MLS takımlarından biri. Lionel Messi bu takımda oynuyor ve bence sosyal medya ve küresel sahnede böylesine harika bir maçı izleyen insanlar sayesinde bu ilgi artmaya devam edecek. Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası da gelecek nesiller için bu ilgiyi daha da artıracaktır."
Miami'deki 'Messi etkisi', Arjantinli efsaneyle aynı şehri paylaşan Brady'de de açıkça yankı buldu. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun Inter Miami'deki varlığı, 2026 turnuvasına yönelik büyük ilginin habercisi oldu. USMNT, Paraguay, Avustralya ve Avrupa play-off'larından bir takımla birlikte D Grubu'na çekildi ve 12 Haziran'da Güney Amerikalılarla karşılaşacak. Pochettino'nun takımı, halkın coşkusuna ayak uydurmak için baskı altında olacak. Brady için temel zaten hazır ve Infantino'nun liderliği, gerçekten tarihi bir spor anı için sahnenin hazır olmasını sağlıyor."
