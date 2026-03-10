Juventus, gelecek sezon için transfer piyasasındaki olası fırsatları şimdiden planlamaya ve incelemeye başladı.
Siyah-beyazlıların yönetimi, kadrosunu uluslararası deneyime sahip oyuncularla güçlendirmek istiyor ve sözleşmeleri sona eren ve kulüpleriyle sözleşmelerini yenilememe kararı alan oyuncular arasında fırsatları değerlendirmeye çalışıyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Vecchia Signora'nın transfer listesinde iki önemli isim öne çıkıyor: Bernardo Silva ve Leon Goretzka, her ikisi de kulüplerinden ayrılmaya hazırlanıyor.