Gazzetta - Juventus, bedelsiz transfer: Bernardo Silva ve Goretzka'nın durumu

Juventus, iki transferi değerlendiriyor: yaz için iki fırsat.

Juventus, gelecek sezon için transfer piyasasındaki olası fırsatları şimdiden planlamaya ve incelemeye başladı.

Siyah-beyazlıların yönetimi, kadrosunu uluslararası deneyime sahip oyuncularla güçlendirmek istiyor ve sözleşmeleri sona eren ve kulüpleriyle sözleşmelerini yenilememe kararı alan oyuncular arasında fırsatları değerlendirmeye çalışıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Vecchia Signora'nın transfer listesinde iki önemli isim öne çıkıyor: Bernardo Silva ve Leon Goretzka, her ikisi de kulüplerinden ayrılmaya hazırlanıyor.

  • BERNARDO SILVA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

    Juventus'un orta sahası için en ilgi çekici isim, şu anda Manchester City'de forma giyen Portekizli oyuncu Bernardo Silva. Silva, Juventus'un orta sahasına kişilik, deneyim, liderlik ve kalite katacak bir isim.

    Portekizli oyuncu, gelecek sezondan itibaren yeni bir deneyime atılmaya kararlı görünüyor ve Juventus, yaz ayları öncesinde bu durumun olası sonuçlarını gözlemlemeye devam ediyor.

  • REKABET

    Açıkçası, zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalınacak: La Rosea'nın haberine göre, ilgilenen takımlar arasında Galatasaray, Inter Miami ve Benfica bulunuyor.

    Ekonomik açıdan da göz ardı edilmemesi gereken bir husus var: mevcut durumda Bernardo Silva, sezon başına 7 ila 8 milyon net maaş alıyor. Menajer Jorge Mendes, en iyi çözümü bulmak için şimdiden çalışmalara başladı.

  • GORETZKA'YA DA DİKKAT

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, dikkatle takip edilen bir diğer isim ise Bayern Münih'in Alman orta saha oyuncusu Leon Goretzka. Oyuncunun, kulübüyle birlikte Bavyera ekibiyle sözleşmesini yenilemeyeceğini ve yurtdışında yeni bir deneyime hazır olduğunu açıklamış olması yeni bir haber değil.

    Juventus için bu, orta saha için önemli bir çözüm olacaktır: Luciano Spalletti'nin hizmetinde fiziksel güç, teknik ve deneyim.

  • INTER, MILAN VE NAPOLI DE VAR

    Alman oyuncu için de rekabet eksik değil: İtalya'da ilk olarak Milan, ardından Napoli, Inter ve Juventus kulüpleri oyuncu ile ilgilendi.

    Mevcut maaşı, sezon başına 6 ila 7 milyon net arasında olup, Arsenal ve onu not defterlerinde tutan diğer Premier League kulüpleri gibi birçok Avrupa kulübü için kabul edilebilir bir rakamdır.

    Bu nedenle, bu kalitede oyunculara ulaşmak için önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli hale geliyor.

