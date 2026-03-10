Juventus'un orta sahası için en ilgi çekici isim, şu anda Manchester City'de forma giyen Portekizli oyuncu Bernardo Silva. Silva, Juventus'un orta sahasına kişilik, deneyim, liderlik ve kalite katacak bir isim.

Portekizli oyuncu, gelecek sezondan itibaren yeni bir deneyime atılmaya kararlı görünüyor ve Juventus, yaz ayları öncesinde bu durumun olası sonuçlarını gözlemlemeye devam ediyor.