Gazzetta - Inter, Manu Koné'nin peşinde: Nerazzurri'nin teklifinin ayrıntıları

La Gazzetta dello Sport’a göre, Inter önümüzdeki transfer döneminde kadrosuna sahada daha yüksek bir yoğunluk yaratacak bir güç katmaya çalışacak; bunun için Viale della Liberazione’da uzun süredir görülmeyen meblağlarda transfer harcamaları yapmaya bile hazır. Gazeteye göre, şu andayapılan değerlendirmeler doğrudan Koné'ye yöneliyor ve Nerazzurri bu oyuncu için ciddi bir yatırım yapmaya hazır. Gazzetta'da yer alan habere göre, geçen yaz sadece yüzeysel olarak ele alınan bu transferi tamamlamak için 40 milyon euro barajını aşarak 50 milyon euroya doğru ilerlenebilir.