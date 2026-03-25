Inter, geçen yaz da bu oyuncuyu transfer etmek istemiş, ancak anlaşmayı sonuçlandıramamıştı; ancak içten içe, 2001 doğumlu Fransız orta saha oyuncusu Manu Koné’ye yeniden talip olabileceğine olan inancını hiç kaybetmedi. Koné, 2029 yılına kadar Roma ile sözleşmesi bulunan ve Giallorossi tarafından 50 milyon euro değer biçilen bir oyuncu.
Çeviri:
Gazzetta - Inter, Manu Koné'nin peşinde: Nerazzurri'nin teklifinin ayrıntıları
INTER'İN FİKRİ
La Gazzetta dello Sport’a göre, Inter önümüzdeki transfer döneminde kadrosuna sahada daha yüksek bir yoğunluk yaratacak bir güç katmaya çalışacak; bunun için Viale della Liberazione’da uzun süredir görülmeyen meblağlarda transfer harcamaları yapmaya bile hazır. Gazeteye göre, şu andayapılan değerlendirmeler doğrudan Koné'ye yöneliyor ve Nerazzurri bu oyuncu için ciddi bir yatırım yapmaya hazır. Gazzetta'da yer alan habere göre, geçen yaz sadece yüzeysel olarak ele alınan bu transferi tamamlamak için 40 milyon euro barajını aşarak 50 milyon euroya doğru ilerlenebilir.
ROTADA DEĞİŞİKLİK
Koné, Cristian Chivu’nun görüşüne göre orta sahayı ve dolayısıyla takımın ruhunu kökten değiştirecek oyuncu. La Rosea, kulüpte bu yön değişikliği konusunda karşılıklı bir mutabakat olduğunu belirtiyor: Nerazzurri kulübü, Covid'in Çinli sahiplerin genişleme planlarını henüz zayıflatmadığı ve Inter'in Achraf Hakimi'yi satın aldığı 2020 yılından bu yana 40 milyon, tam olarak 43 milyonun üzerinde bir yatırım yapmadı.