Galatasaray, Liverpool kabusunun ardından Brezilyalı oyuncu için harekete geçerken Casemiro'nun Manchester United'daki geleceği konusundaki tutumu ortaya çıktı

GettySoham Mukherjee ve Uğur AktanGalatasaray, Liverpool kabusunun ardından Brezilyalı oyuncu için harekete geçerken Casemiro'nun Manchester United'daki geleceği konusundaki tutumu ortaya çıktıCasemiroM. UnitedTransfersPremier LigGalatasaraySüper LigManuel Ugarte'yi kadrosuna katan Manchester United'ın Casemiro için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowCasemiro Liverpool karşısında kötüydüYaptığı hatalar iki gole yol açtıUnited onu Türkiye'ye göndermeye hazır