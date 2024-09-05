Casemiro Man Utd 2024-25Getty
Soham Mukherjee ve Uğur Aktan

Galatasaray, Liverpool kabusunun ardından Brezilyalı oyuncu için harekete geçerken Casemiro'nun Manchester United'daki geleceği konusundaki tutumu ortaya çıktı

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Manuel Ugarte'yi kadrosuna katan Manchester United'ın Casemiro için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

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  • Casemiro Liverpool karşısında kötüydü
  • Yaptığı hatalar iki gole yol açtı
  • United onu Türkiye'ye göndermeye hazır