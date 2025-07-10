Galatasaray, Inter ve Hakan Çalhanoğlu üçgeninde kritik buluşma

Türk kulübü, siyah-mavililerin talep ettiği 30 milyon üzerine geri adım attı. Milano'daki görüşmenin ardından şimdilik oyun kurucu Inter'de kalıyor.

Hakan Çalhanoğlu ile ilgili olay, yaz transfer döneminin ilk pembe dizilerinden birine dönüştü. Inter soyunma odasındaki gerilimlerin merkezinde bulunan Türk orta saha oyuncusu, memleketine geri getirmeye hazır olan Galatasaray'ın radarına girmişti.

Ancak 9 Temmuz'da Milano'da iki kulübün yöneticileri arasında yapılan toplantı, Türk kulübünün umduğu sonucu vermedi: Inter, oyuncunun 30 milyon euro altında satılamayacağını belirterek kendi pozisyonunu yineledi.

Ekonomik koşullar ve takım içindeki gerilimler, transfer anlaşmasını özellikle karmaşık hale getirdi.

Şu anda Inter'in taleplerini karşılayamayacak durumda olan Galatasaray, zaman kazanmayı tercih etti, ancak Milano kulübü, hazırlık kampı öncesi somut bir teklif gelmezse Çalhanoğlu'nun kesinlikle transfer listesinde olmayacağını zaten netleştirdi.