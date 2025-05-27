Fiorentina ve Roma arasındaki Viola Park'ta oynanan Primavera yarı finalinden sonra hakemin gözünden kaçan olay için sorgulamalar bugün başlıyor.

La Procura Federale, Nicolò Zaniolo hakkında bir soruşturma açtı. Zaniolo, dün Fiorentina ve Roma arasında Viola Park'ta oynanan gençlik ligi yarı finalinin ardından Roma Primavera'nın iki oyuncusuna saldırmakla suçlanıyor.

Maçı tribünden izleyen eski Romalı futbolcu, karşılaşmanın ardından soyunma odasına girmişti ve kavganın orada çıktığı belirtiliyor.

Olay hakem tarafından fark edilmedi ve bu nedenle Spor Hakemi tarafından değerlendirilmedi. Suçlamaların ciddiyeti, Giuseppe Chinè tarafından yönetilen FIGC Savcılığı'nı bir dosya açmaya itti ve bu sabah saat 8 itibarıyla soruşturma başlatıldı.

La Gazzetta dello Sport'un bildirdiğine göre, bugün içinde, olayın aydınlatılması için sorgulamalar başlayacak ve bu sorgulamalar, sorumlulukların belirlenmesi ve olası cezaların kararlaştırılması açısından önemli olacak.