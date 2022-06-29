Football's Best Boots GFXGOAL
Uğur Aktan

Futbol tarihinin en özel 20 kramponu

Tarihin en popüler kramponlarına GOAL Türkiye aracılığıyla göz atın.

Bir krampon tasarımı birçok detaydan oluşuyor. Kramponu oluşturan ana maddeler, çiviler, bağcıklar... Bütün bunların ötesinde günümüzde top kontrolü, pas ve şut kalitesi için de tasarımların bazı bölümleri özel hassasiyet gerektiriyor.

Bunların yanı sıra tüm zamanların klasiği siyah-beyaz kramponların yanı sıra oyuncuların tarzını yansıtan parlak renkler de var. Doğru tasarlanan kramponlar oyuncularla özdeşleşme şansına sahip oluyor ve kendi isimlerinden ziyade David Beckham, Lionel Messi ya da Higbury'de fırtına gibi esen Thierry Henry'nin adıyla anılabiliyor.

İşte tüm zamanların en iyi 20 kramponu...

  • David Beckham Predator ManiaGetty Images

    1Predator Mania

    Piyasaya çıktığı dönemin en popüler kramponuydu. Hiç şüphesiz futbol tarihinin en çok ses getiren kramponlarından biri ve piyasaya çıktığı günden bu yana sürekli olarak güncellendi.

    Tasarım 2002'de Predator Mania'nın satışa sürülmesiyle Dünya Kupası'nın da etkisiyle zirveye çıktı.

    Bu noktada zatek sekizinci yılında olan Predator, Mania'nın lansmanıyla birlikte daha özel bir hal aldı.

    2002 Dünya Kupası boyunca çeşitli farklı renklerde piyasaya sürülen krampon Adidas'ın en önemli futbol aksesuarlarındna biri oldu.

    Bugünlerde Steven Gerrard, David Beckham, Xavi ve Zinedine Zidane gibi isimlerle hatırlanan Predator Mania yakın dönem futbol tarihinin sembollerinden biriydi.

    Predator Mania'nın yeni tasarımı 10 Temmuz Pazar günü Adidas'ın web sitesinden satın alınabilecek.

  • Luis Figo Nike Total 90 IIIGetty Images

    2Nike Total 90 III

    Nike'ın Total 90 serisi 2000'den yerini Hypervenom'a bıraktığı 2013'e kadar birçok ünlü futbolcunun ayağındaydı.

    Öne çıkan Total 90 tasarımlarından biri asimetrik bir yapı ve renkli bir şerite sahipti ve T90 II ile 2002'de hayatımıza girmişti.

    Bu krampon aynı zamanda Terry Gilliam'ın yönettiği, film müziklerini Elvis'in yaptığı ve dünyanın en iyi oyuncularıyla dolu The Secret Tournament'ta da karşımıza çıkmıştı.

    2004'te çıkan T90 III'te ayakkabı dilinin olmaması dikkat çekerken, dairesel 90 logosu dikkat çekiyordu.

    Kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan krampon günlük hayatta da sık sık karşımıza çıktı.

  • adidas Copa MundialGetty Images

    3adidas Copa Mundial

    Adidas Copa Mundial futbolun her döneminde ikonik bir klasik oldu. İlk olarak 1979'da karşımıza çıkan Copa Mundial, İspanya'daki 1982 Dünya Kupası için tasarlanmış olsa da popüleritesini her zaman korudu.

    Son yollarda güncellenen Copa, yeni teknolojiler ve tasarımlarla yeniden piyasaya sürüldü. Uzun süre boyunca en çok satan krampon özelliğini koruyan Caopa, lansmanından 43 yıl sonra bile zerafetini korudu.

  • Neymar Puma KingNeymar Jr.

    4PUMA King

    Puma King 50 yılı aşkın bir süredir piyasada. Değişen moda ve jenerasyonlara rağmen varlığını sürdüren krampon, siyah ve beyaz ile görüntüsünü her zaman korudu.

    Pele'nin 1970 Dünya Kupası'nda gol kralı olurken giydiği krampon, Maradona 'Tanrı'nın eliyle' İngiltere'yi yıkarken de Arjantinli efsanenin ayağındaydı. Lothar Matthaus'un da 1990 Dünya Kupası'nda giydiği bu krampon Alman efsaneye Ballon d'Or yolculuğunda eşlik etmişti.

    2020'de Puma'nın Neymar ile yaptığı sponsorluk anlaşması öncesinde piyasasdaki izleri neredeyse silinen King, Brezilyalı yıldızın tasarımına eklediği kendi logosuyla yeniden geri döndü.

  • Toni Kroos bootsGetty Images

    5adidas Adipure 11pro

    Toni Kroos ve büyük maçlarda ayağından çıkartmadığı çok sevdiği Adipure 11pro kramponlarının hikayesi artık herkes tarafından biliniyor.

    Diğer oyuncular sponsorların istekleri doğrultusunda kramponlarını değiştirirken, Kroos kariyerinin büyük bölümünde Adidas üretimi durdurmuş olmasına rağmen aynı modeli giymeyi sürdürdü.

    Beyaz krampon giymenin önemine dikkat çekse de Adipure 11pro'ya olan bağlılığı hakkında detay vermekten çekinmeyen Alman yıldız, bu kramponlarla beş kez Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı.

  • Robert Lewandowski Nike Hypervenom Phantom IINike

    6Nike Hypervenom Phantom II

    Total 90 serisinin yerini alması beklenen Nike Hypervenom'un her zaman oldukça dikkat çekici tasarımları vardı.

    Robert Lewandowski, Harry Kane ve Kylian Mbappe gibi hücum oyuncuları tarafından kullanılmadan önce 2013'te Neymar için tasarlanan serinin en ünlü tasarımı 2015'te piyasaya sunulan Phantom II'ydi.

    Kramponun en akılda kalır özelliği ise rengiydi. Gri bir üste sahip kramponun taban ve çivi kısmı boyunca uzanan turuncu bir bölümü vardı.

  • Mizuno MoreliaMizuno

    7Mizuno Morelia

    Japon firması Mizuno artık futbolun önde gelen tedarikçilerinden biri değil ancak Morelia'nın görüntüsü uzun bir süre futbolseverlerin kalbinde ve hafızalarında kalmaya devam edecek.

    90'ların başında markanın poster çocuğu David Platt ve Gianfranco Zola ile İtalya ve İngiltere'de büyük bir hayran kitlesi edinen Mizuno, hala güncellenmeye devam ediyor ancak ne kadar güncellenirse güncellensin insanların aklında 90'lı yıllardaki klasik siyah beyaz versiyonuyla kalacak.

  • Umbro SpecialiUmbro

    8Umbro Speciali

    Adidas Copa Mundial ve Puma King gibi Umro Speciali de sade ve siyah beyaz renkleriyle hatırlanıyor. Büyük ayakkabı dili ve Double Diamong logosu ile abartıdan uzak bir görüntüye sahip olan krampon, 90'lı yıllarıda Premier Lig'de oldukça revaçtaydı.

    Herkesten çok Newcastle United ile gol rekorları kıran Alan Shearer ile hatırlanan Speciali, 1998 Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı oynadığı maçta da olmak üzere Michael Owen tarafından da giyilmişti.

  • Nike TiempoGetty Images

    9Nike Tiempo

    1994 Dünya Kupası'nda Romario ve Paolo Maldini ile hayatımıza giren Swoosh'un en uzun serilerinden biri olan Tiempo en basit tasarımlardan biri.

    Son 28 yılda sık sık güncellenen Tiempo, Ronaldinho'nun dünya futbolunun zirvesinde olduğu dönemde Tiempo Legend ile en çok tercih ettiği krampondu.

    Tiempo yaşadığı tüm değişimlere rağmen günümüze kadar uzanan bir klasik oldu.

  • Mizuno Wave Cup RivaldoMizuno

    10Mizuno Wave Cup

    Mizuno Wave Cup, belirli bir yer ve zamanla en fazla ilişkilendirilen kramponlardan biri.

    Türkiye'nin üçüncülükle tamamladığı 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi iki kez mağlup ederek şampiyonluğu elde eden Brezilya'nın yıldızı Rivaldo tarafından giyilen krampon, efsane oyuncuya kariyerinin en güzel günlerini yaşattı.

    O turnuvanın ardından Dünya Kupası'nı bir kez daha kazanamayan Brezilya'da 2002 ve Mizuno Wave Cup hala oldukça güzel hatırlanıyor.

  • Ronaldo Nike Mercurial VaporGetty Images

    11Nike Mercurial Vapor

    Nike'ın Mercurial serisi yıllar boyunca markanın en iyi tasarımlarından bazılarına sahipti. Fransa 98'de final oynayan Brezilya'da Ronaldo'nun mavi, sarı ve gri renklerle giydiği Mercurial bu turnuvada oldukça dikkat çekmişti.

    Dört yıl sonra Mercurial Vapor ile bir kez daha hayatımıza giren Mercurial bir kez daha Ronaldo'nun ayaklarındaydı.

    Hafif yapısı ve muazzam görünen Nike logosuyla tamamlanan krampon unutulmaz bir renk grubuna sahipti.

  • adidas F50+adidas

    12adidas F50+

    Adidas'ın F50 serisinin ikinci halkası olan F50+, Euro 2004'teki minimal tasarımın yerini almıştı.

    Kramponun öne çıkan özelliği üst kısmın tamamı boyunca uzanan dış iskelet olurken, Jermain Defoe, Djibril Cisse ve Ashley Cole gibi futbol ikonları bu kramponu tercih etmişti.

    Muhtemelen en sevilen tasarım siyah ve mavi renklere sahip olandı.

  • Cesc Fabregas Nike CTR360 MaestriGetty Images

    13Nike CTR360 Maestri

    Orta sahanın maestroları ve oyun kurucuları için tasarlanan Nike CTR360, 2009 yılında dönemin en iyi orta sahalarından biri olan Cesc Fabregas tarafından tanıtılmıştı.

    Topla teması artırmak için tasarlanan asimetrik bağcıklar, pas kalitesi için pas pedi ve hatta ilk teması geliştirmek için yepyeni bir sentetik deriyle tasarlanan bu krampon, tamamen oyun kurucular için tasarlanmıştı.

    CTR360 Maestri serisi, Magista ile değiştirilmeden önce beş yıl boyunca kullanımda kaldı ancak Nike Andres Iniesta ile Jack Wilshere'ın da aralarında olduğu bazı futbolcular için üç farklı versiyonu piyasaya sürdü.

  • adidas Supernovaadverts.ie

    14adidas Supernova

    Adidas Supernova, Predator'un neredeyse güncellenmiş haliydi. Gümüş ve altın renklerini andıran tasarımıyla başlı başına bir klasikti. Predator Mania kadar işlevsel olmasa da Predator'un en iyi özelliklerinden biri olan dil tasarımları aynıydı.

  • Hummel BallGetty Images

    15Hummel “Ball”

    Günümüzde futbol ayakları hemen hemen her renkte olabiliyor ancak 70'lerin başları farklı bir zamandı.

    1970'te İngiltere ve Everton'ın orta saha oyuncusu Alan Ball, Hummel ayakkabılarını bağlayıp sahaya çıktığında profesyonel bir maçta beyaz krampon giyen ilk oyuncu olmuştu.

    Kramponun Hummel tarafından üretilmemiş olması ise ironik bir problemdi. Danimarkalı firma üretim sorunu nedeniyle bir çift Adidas kramponu spreyle boyamak zorunda kalmıştı.

  • Puma V1.06Puma

    16PUMA v1.06

    Puma, v1.06'yı şu ana kadar yapılmış en hafif krampon olarak tasarladı ve bu nedenle 2000'lerin başında hızlı kanat oyuncuların vazgeçilmezi oldu.

    Robert Pires ve Samuel Eto'o tarafından giyilen kramponun en çok tercih edilen rengi ise siyah detaylara sahip parlak kırmızı oldu.

    Üretiminden 10 yıl sonra yeniden tasarlanan krampon, orijinal hafif teknolojisiyle farklı bir tasarıma kavuştu.

  • Cristiano Ronaldo Nike Mercurial Superfly CR7Getty Images

    17Nike Mercurial Superfly CR7

    2015'te Nike, Cristiano Ronaldo'nun onuruna yedi parçalı yeni bir krampon serisini duyurdu. CR7 serisinin tartışılmaz en iyisi olan ilk versiyonu Mercurial Superfly CR7 Chapter One: Savage Beauty adını ve tasarımını Ronaldo'un Madeira'daki köklerinden almıştı. Adanın volkanik yapısına gönderme yapan krampon, lav benzeri grafiklere sahipti.

    Sonraki sürümler Ronaldo'nun 12 yaşında evden ayrılma kararına, gol rekoruna ve Ronaldo'nun yaşamıyşa kariyerindeki diğer dönüm noktalarına odaklanmıştı.

  • Lotto StadioLotto

    18Lotto Stadio

    Lotto'nun krampon üretimindeki önemli aktörlerden biri olduğu bir dönemdi ve bu tasarımın rolü büyüktü. Andriy Shevchenko 2000-2001 sezonunda Serie A'da 24 gol atarken, katlanmış dili ve neon yeşili logosuyla Stadio'yu giyiyordu.

    Shevchenko'dan önce Clarence Seedorf, Paul Gascoigne ve Davor Suker tarafından giyilen Lotto, yeni binyıla girerken Ukraynalı golcü sayesinde hatırlandı.

    Buna rağmen efsane golcünün Lotto ile birlikteliği uzun sürmedi. Shevchenko tendonlarını inciten ve 2006 Dünya Kupası'na katılmasını tehlikeye sokan Sheva 7 Extreme imzalı ayakkabı nedeniyle markayla yollarını ayırmaya karar verdi.

  • Reebok Sprintfit ProBC Boots

    19Reebok Sprintfit Pro

    Thierry Henry'nin Nike için çektiği reklamlardan bazıları dünya çapında tanınır hale gelmiş olabilir, ancak Reebok reklamları da kesinlikle hafızalardaki yerini koruyor.

    2000'lerin ortalarında Reebok'u tercih eden Henry Arsenal'deki son günlerinde ve Barcelona'daki ilk yılında markanın Sprintfit Pro modelini kullandı.

    Estetik olarak Predator'un gölgesini andıran krampon geniş dili ve elastik kayışı ile unutulmaz arasına girdi. Henry tarafından genellikle beyazı tercih edilen krampondaki logo ise siyahtı.

  • adidas CopaUnisport

    20adidas Copa

    Adidas'ın Cupa Mundial'i şimdiye dek piyasaya sürülen en önemli ve bilinir kramponlardan biri. Copa serisi piyasaya çıktığı günden bu yana çok fazla yol kat etti.

    Kullanıcının ilk dokunuşunu geliştirmek için tasarlanan krampon, teknolojiyi kullanmaya devam etti ve modern bir klasiğe dönüştü.

