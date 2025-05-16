Getty/GOALUğur AktanForbes’in zenginler listesinde Ronaldo beşinci kez zirvede, Messi iki sıra gerilediC. RonaldoL. MessiK. MbappeK. BenzemaAl Nassr FCReal MadridInter Miami CFBarcelonaAl IttihadPremier LigABD 1La LigaFinanceCristiano Ronaldo, Forbes'un 2025 En Çok Kazanan Sporcular listesinde birinci oldu, Lionel Messi ise iki sıra geriledi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorRonaldo 2025 yılında en yüksek maaşlı sporcu olmaya devam ediyorLionel Messi Forbes'un listesinde iki basamak düştüMbappe İlk 10'un dışında - Benzema sekizinci sırada kalıyorGAOL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱