Cristiano Ronaldo, Forbes'un 2025 En Çok Kazanan Sporcular listesinde birinci oldu, Lionel Messi ise iki sıra geriledi.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Ronaldo 2025 yılında en yüksek maaşlı sporcu olmaya devam ediyor

Lionel Messi Forbes'un listesinde iki basamak düştü

Mbappe İlk 10'un dışında - Benzema sekizinci sırada kalıyor GAOL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱