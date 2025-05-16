Cristiano Ronaldo Lionel Messi Kylian MbappeGetty/GOAL
Uğur Aktan

Forbes’in zenginler listesinde Ronaldo beşinci kez zirvede, Messi iki sıra geriledi

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Cristiano Ronaldo, Forbes'un 2025 En Çok Kazanan Sporcular listesinde birinci oldu, Lionel Messi ise iki sıra geriledi.

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  • Ronaldo 2025 yılında en yüksek maaşlı sporcu olmaya devam ediyor
  • Lionel Messi Forbes'un listesinde iki basamak düştü
  • Mbappe İlk 10'un dışında - Benzema sekizinci sırada kalıyor
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