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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok

Çeviri:

Flick'in vahşi versiyonunun rakamları Mourinho'ya sesleniyor: Yanlış zamanda mı döndün?

FEATURES
Barcelona - Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi
Levante - Barcelona
Levante
La Liga
Real Madrid - Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Real Madrid - Inter
Inter
J. Mourinho
H. Flick
İspanya
Hollanda
İtalya
Portekiz
Almanya

Barcelona, Avrupa'nın kalelerinde ve La Liga'da alarm zillerini çaldırdı

Barcelona, bu sezonun ilk 5 resmi maçını mümkün olan en iyi şekilde tamamladı; bu akşam çarşamba günü Spotify Camp Nou'da konuk ettiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u ezici bir farkla (5-1) mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna böyle bir galibiyetle başlayan Katalan ekibi, üst üste beşinci galibiyetine ulaşmış oldu.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Barça daha güçlü

    Bu kusursuz seri boyunca Barça 22 gol attı ve yalnızca 3 gol yedi; böylece geçen sezona (2025-2026) yaptığı başlangıcı geride bıraktı. Bir yıl önce Barcelona, sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmiş, 15 gol atıp 4 gol yemişti.

    Geçen sezonun başlangıcı şu sırayla gerçekleşmişti: Mallorca 0-3, Levante 2-3, Rayo Vallecano 1-1, Valencia 6-0, ardından Şampiyonlar Ligi açılışında Newcastle 1-2. Barcelona bu dönemde LaLiga'da olası 12 puanın 10'unu toplamıştı.

    Bu sezon ise başlangıç şöyle oldu: Elche 0-5, Athletic Bilbao 2-0, Rayo Vallecano 5-2, Valencia 0-5, ardından Feyenoord 5-1. LaLiga'da 4 maç ve bir de Avrupa maçı, ancak bilançoda net bir farkla: ligde 12 puanda 12 puan ve beş maç boyunca 3 yenilen gole karşılık 22 gol.

    Böylece averaj +11'den +19'a çıktı, maç başına gol ortalaması 3 golden 4,4 gole yükseldi; Katalan takımının kalesini gole kapattığı maç sayısı ise ikiden üçe çıktı.

    Deplasmanda bile fark dikkat çekici görünüyor. Bir yıl önce Barcelona, ligde deplasmanda oynadığı 3 maçta 7 gol atıp 3 gol yemiş, bir de beraberlik almıştı. Bu sezon ise LaLiga'da deplasmanda iki maç oynadı ve bu maçlarda hiç gol yemeden 10 gol attı.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Raphinha'nın patlaması

    Bu kolektif güce, Raphinha liderliğinde dikkat çekici bir hücum başlangıcı da eşlik etti. Brezilyalı, İspanya Ligi'ndeki ilk dört maçta 6 gol kaydetti, ardından Feyenoord karşısında iki gol daha ekleyerek bu başlangıcın en öne çıkan sayısal dayanağı hâline geldi.

    Katalan hücum üretimi, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılmasına ve Barcelona'nın Julian Alvarez'i kadrosuna katmayı başaramamasına rağmen bu sezon belirgin biçimde genişledi. Bu durum, kulüp taraftarlarında santrfor mevkiinde bir boşluk oluşabileceğine dair endişelere yol açmıştı; ancak özellikle Raphinha bu şüpheleri dağıttı.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSERAFP

    Zorlu bir zamanlamada dönüş

    Öte yandan Real Madrid, Jose Mourinho'nun ikinci döneminin aynı periyodunda beş resmi maç oynadı: Espanyol'u 2-1, Real Sociedad'ı 4-1 ve Malaga'yı 4-0 yendi, ardından Betis'e 0-1 mağlup oldu, daha sonra Inter'i 2-1 mağlup etti. Böylece bilanço 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet oldu; 12 gol atarken 4 gol yedi.

    La Liga düzeyinde Real Madrid ilk dört haftadan 9 puan toplayarak üçüncü sıraya yerleşti; lig lideri Barcelona ise 12 puana sahip.

    Bu sezonun ilk El Clasico'su 25 Ekim'de Spotify Camp Nou'da oynanacak ve iki takımın kapasitelerinin gerçek sınavı olacak.

    Ancak Barcelona'nın bu sezonun başındaki fırtınası, kuşkusuz Real Madrid cephesinde, özellikle de tecrübeli Jose Mourinho'da endişe uyandırıyor. Bernabeu'ya dönüşü tam olarak doğru zamanda gerçekleşmemiş gibi görünüyor; çünkü Hansi Flick'in yarattığı canavarı geride bırakmak zorunda kalacak. Bu canavar da bu sezon en korkutucu versiyonunu sunuyor gibi görünüyor.

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