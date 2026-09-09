Bu kusursuz seri boyunca Barça 22 gol attı ve yalnızca 3 gol yedi; böylece geçen sezona (2025-2026) yaptığı başlangıcı geride bıraktı. Bir yıl önce Barcelona, sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmiş, 15 gol atıp 4 gol yemişti.

Geçen sezonun başlangıcı şu sırayla gerçekleşmişti: Mallorca 0-3, Levante 2-3, Rayo Vallecano 1-1, Valencia 6-0, ardından Şampiyonlar Ligi açılışında Newcastle 1-2. Barcelona bu dönemde LaLiga'da olası 12 puanın 10'unu toplamıştı.

Bu sezon ise başlangıç şöyle oldu: Elche 0-5, Athletic Bilbao 2-0, Rayo Vallecano 5-2, Valencia 0-5, ardından Feyenoord 5-1. LaLiga'da 4 maç ve bir de Avrupa maçı, ancak bilançoda net bir farkla: ligde 12 puanda 12 puan ve beş maç boyunca 3 yenilen gole karşılık 22 gol.

Böylece averaj +11'den +19'a çıktı, maç başına gol ortalaması 3 golden 4,4 gole yükseldi; Katalan takımının kalesini gole kapattığı maç sayısı ise ikiden üçe çıktı.

Deplasmanda bile fark dikkat çekici görünüyor. Bir yıl önce Barcelona, ligde deplasmanda oynadığı 3 maçta 7 gol atıp 3 gol yemiş, bir de beraberlik almıştı. Bu sezon ise LaLiga'da deplasmanda iki maç oynadı ve bu maçlarda hiç gol yemeden 10 gol attı.