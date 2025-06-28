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Uğur Aktan

Fenerbahçe Cristiano Ronaldo’nun 77 milyon euroluk takım arkadaşını transfer etmek üzere

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Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo ile birlikte oynayan eski bir Premier Lig yıldızını transfer etmek için görüşmelerde bulunuyor.

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  • Jose Mourinho yeni forvet peşinde
  • Eski Premier Lig yıldızıyla görüşmelerde
  • Cristiano Ronaldo ile birlikte oynuyor
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