Fenerbahçe Cristiano Ronaldo’nun 77 milyon euroluk takım arkadaşını transfer etmek üzere

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo ile birlikte oynayan eski bir Premier Lig yıldızını transfer etmek için görüşmelerde bulunuyor.

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Eski Premier Lig yıldızıyla görüşmelerde

Cristiano Ronaldo ile birlikte oynuyor WhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱