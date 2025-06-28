Fenerbahçe Cristiano Ronaldo’nun 77 milyon euroluk takım arkadaşını transfer etmek üzere

Getty Images SportUğur AktanFenerbahçe Cristiano Ronaldo’nun 77 milyon euroluk takım arkadaşını transfer etmek üzereJ. DuranJ. MourinhoTransfersAl Nassr FCPremier LigFenerbahçeSüper LigPremier LigC. RonaldoJose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo ile birlikte oynayan eski bir Premier Lig yıldızını transfer etmek için görüşmelerde bulunuyor.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorJose Mourinho yeni forvet peşindeEski Premier Lig yıldızıyla görüşmelerdeCristiano Ronaldo ile birlikte oynuyorWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱