FC Barcelona son anda geride mi kaldı? Real Madrid, görünüşe göre Barça'dan bir dünya yıldızını kaptı

Transfer muhabiri Fabrizio Romano, Real Madrid'in Silva ile görüşmelerin ileri aşamada olduğunu yazıyor. Oyuncunun menajerine resmi bir teklif sunulmuş durumda ve özellikle Jose Mourinho'nun bu transfer hamlesi için yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor. Mourinho'nun Madrid ekibine yeniden katılması henüz resmi olarak açıklanmasa da, en azından Benfica'nın Marco Silva'yı "The Special One"un halefi olarak kadrosuna kattığından beri her şey bu yönde işaret ediyor.

Mourinho'nun aslında 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekiz'in önde gelen kulübüne göre, Real Madrid bu yıldız teknik direktörü 15 milyon euro transfer ücreti karşılığında Bernabeu'ya geri getirecek. Mourinho, 2010-2013 yılları arasında da bu İspanyol devini çalıştırmıştı.

Silva, Mourinho yönetimindeki Real'in yeniden yapılanmasının temel taşlarından biri olacak gibi görünüyor. Romano, Real'in, 31 yaşındaki teknik adam için de ilgilenen Barça ve Atlético Madrid'i geride bırakacağından emin olduğunu yazıyor.