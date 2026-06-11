FC Barcelona son anda geride mi kaldı? Real Madrid, görünüşe göre Barça'dan bir dünya yıldızını kaptı

Bazı medya kaynaklarının bildirdiğine göre, orta saha oyuncusu Bernardo Silva Real Madrid'e katılacak. Portekizli oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi geçen sezonun sonunda sona erdiği için transfer ücreti ödenmeyecek.
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Transfer muhabiri Fabrizio Romano, Real Madrid'in Silva ile görüşmelerin ileri aşamada olduğunu yazıyor. Oyuncunun menajerine resmi bir teklif sunulmuş durumda ve özellikle Jose Mourinho'nun bu transfer hamlesi için yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor. Mourinho'nun Madrid ekibine yeniden katılması henüz resmi olarak açıklanmasa da, en azından Benfica'nın Marco Silva'yı "The Special One"un halefi olarak kadrosuna kattığından beri her şey bu yönde işaret ediyor.
Mourinho'nun aslında 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekiz'in önde gelen kulübüne göre, Real Madrid bu yıldız teknik direktörü 15 milyon euro transfer ücreti karşılığında Bernabeu'ya geri getirecek. Mourinho, 2010-2013 yılları arasında da bu İspanyol devini çalıştırmıştı.
Silva, Mourinho yönetimindeki Real'in yeniden yapılanmasının temel taşlarından biri olacak gibi görünüyor. Romano, Real'in, 31 yaşındaki teknik adam için de ilgilenen Barça ve Atlético Madrid'i geride bırakacağından emin olduğunu yazıyor.
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Bernardo Silva: FC Barcelona yerine Real Madrid mi?
Fussballtransfers ise Romano'dan bir adım daha ileri giderek Real Madrid ile Silva arasında halihazırda bir anlaşma sağlandığını bildiriyor. Şu anda milli takımıyla önümüzdeki Çarşamba günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçı için hazırlanan Portekizli milli oyuncu, Madrid'den gelen teklifi çoktan kabul etmiş.
Fussballtransfers de Mourinho'yu bu muhteşem transferin arkasındaki itici güç olarak gösteriyor. Hem Silva hem de Mourinho, yıldız menajer Jorge Mendes tarafından temsil edildiği için, aradaki mesafe oldukça kısa.
Silva'nın dokuz yıl Manchester'da geçirdikten sonra City'den bedelsiz ayrılması kesinleşince, ilk başta gençlik kulübü Benfica Lizbon ve Barcelona, Silva'yı transfer etmek için iki favori olarak öne çıkmıştı. Barça, bu yetenekli oyuncunun hayalindeki kulüp olarak görülüyordu, ancak şimdi tam da Katalanların ezeli rakibine katılabilir. Sadece birkaç gün önce, Katalan radyo istasyonu RAC1, Barcelona ile Silva arasında görüşmelerin ileri aşamada olduğunu bildirmişti.
Sol ayakla oynayan oyuncu, Haziran başında Portekiz'in Şili ile oynadığı hazırlık maçı (2-1) sonrasında, Barcelona'ya transfer olasılığı sorulduğunda şöyle demişti: "Buna cevap vermeyeceğim çünkü nereye gideceğimi bilmiyorum. Bu benim için bir seçenek ama henüz kararımı vermedim. Ne olacağını bilmiyoruz."
Real Madrid, Jose Mourinho ile yeniden başarıya ulaşacak mı?
Real, arka arkaya iki sezon şampiyonluktan uzak kaldıktan sonra, Mourinho ile eski ihtişamına kavuşmak istiyor. Geçtiğimiz yaz, Bayer Leverkusen’in başarılı teknik direktörü Xabi Alonso büyük umutlarla göreve gelmişti, ancak Vinicius Junior başta olmak üzere süperstarlarla yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle, göreve başladıktan sadece altı ay sonra ayrılmak zorunda kaldı.
Alonso'nun halefi Alvaro Arbeloa da Real'in teknik direktör koltuğunda uzun süre kalamadı ve sezonun sonunda görevine son verildi.
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Bernardo Silva: 2025/26 sezonundaki istatistikleri
Oyunlar
53
Gol
3
Asist
5