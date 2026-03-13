Inter'in 2005 doğumlu forveti Pio Esposito, hem sahadaki performansı hem de transfer dedikoduları, özellikle de Premier League'in en iyi kulüplerinin ilgisiyle ilgili olanlar nedeniyle her zaman ilgi odağıdır. Son gündemi sallayan söylenti Fabrizio Romano'dan geliyor. Romano,Newcastle'ın genç Nerazzurri golcüsüne (bu sezon 38 maçta 7 gol) ve Milli Takım'a (5 maçta 3 gol) büyük ilgi duyduğunu bildiriyor.
Çeviri:
Fabrizio Romano - Inter, Newcastle, Pio Esposito için ciddi adımlar atmaya hazır
NEWCASTLE CİDDİ
"Inter'in yaz transfer döneminde satılamaz olarak gördüğü oyunculardan biri şüphesiz Pio Esposito'dur," diyor Fabrizio Romano kendi kanallarında. "Yurtdışında Arsenal'den çok söz edildi, ancak Gunners, çeşitli oyuncuları izlemenin ötesinde herhangi bir adım atmadı. Bildiğim kadarıyla, rakamlar açısından ciddi bir adım atmaya hazır olan kulüp Newcastle, yaz aylarında bir forvet alacak: Esposito'nun adı da dolaşan isimlerden biri, çok beğenilen bir profil, ancak Inter bu konuda herhangi bir açılım yapmaya niyetli değil."
INTER'İN POZİSYONU
Hem ulusal hem de uluslararası arenada hızla yükselen bir profil için pek çok övgü var, ancak temel bir gerçek var: Inter, hücum hattının geleceğini Pio Esposito üzerine kurmayı planlıyor ve cazip tekliflere boyun eğmesi pek olası değil; hatta yüksek meblağlara bile hayır demeyi göze alıyor. Diğer durumlarda olduğu gibi, farkı yaratacak olan yine oyuncunun kendi iradesi olacak.
