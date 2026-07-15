Eski PSG yıldızı, Sunderland’a transferini tamamladı

Sunderland, Meunier’i iki yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna katarak yaz transfer dönemindeki ilk transferini resmen tamamladı. Sağ bek, Lille ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu olarak takıma katıldı. Bu durum, 2020 yılında Paris Saint-Germain’den Borussia Dortmund’a bedelsiz transfer olan Belçikalı oyuncunun izlediği geleneği sürdürüyor.

Kısa süre önce 83 kez milli forma giyerek Dünya Kupası'ndan dönen 34 yaşındaki oyuncu, etkileyici bir kariyere sahip. En başarılı dönemi Club Brugge'de geçirdi; burada 198 maça çıktı, 20 gol attı ve bir Belçika şampiyonluğu ile bir ulusal kupa kazandıktan sonra 6 milyon avroya Fransa'ya transfer oldu.



