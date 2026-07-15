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Eski PSG yıldızı, Sunderland’a transferini tamamladı
Sunderland, deneyimli bir savunma oyuncusunu kadrosuna kattı
Sunderland, Meunier’i iki yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna katarak yaz transfer dönemindeki ilk transferini resmen tamamladı. Sağ bek, Lille ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu olarak takıma katıldı. Bu durum, 2020 yılında Paris Saint-Germain’den Borussia Dortmund’a bedelsiz transfer olan Belçikalı oyuncunun izlediği geleneği sürdürüyor.
Kısa süre önce 83 kez milli forma giyerek Dünya Kupası'ndan dönen 34 yaşındaki oyuncu, etkileyici bir kariyere sahip. En başarılı dönemi Club Brugge'de geçirdi; burada 198 maça çıktı, 20 gol attı ve bir Belçika şampiyonluğu ile bir ulusal kupa kazandıktan sonra 6 milyon avroya Fransa'ya transfer oldu.
- Getty Images Sport
Meunier, transferinin ardındaki motivasyonu açıkladı
Kararı hakkında konuşan Meunier, açık bir coşku sergiledi. Meunier, “Sunderland’a katılmaktan dolayı son derece heyecanlı ve onurluyum,” dedi. “Kulüple görüştüğümde, kulübün hırsı, projesi ve sürekli ilerleme arzusu beni çok etkiledi. Avrupa’da mücadele etmek de kararımda önemli bir etken oldu. Hem saha içinde hem de saha dışında deneyimlerimi takıma katabilmeyi umuyorum.”
Bu deneyim, PSG’de geçirdiği kupa dolu bir dönemi de içeriyor; burada üç Fransa şampiyonluğu kazandı ve 128 maçta 13 gol attı. Daha sonra Dortmund ile bir Almanya Kupası kazandı ve 83 maçta üç gol attı; ardından Lille formasıyla 81 maçta dört gol kaydetti.
Avrupa kökenli oyuncu, savunma seçeneklerini güçlendiriyor
Meunier, Paris’te geçirdiği son derece başarılı dönem boyunca üç Fransa Kupası, üç Fransa Lig Kupası ve üç Fransa Süper Kupası kazanmış olmasıyla Sunderland’a olağanüstü bir başarı geçmişi getiriyor. Avrupa çapındaki parlak kariyeri boyunca bu savunma oyuncusu, Şampiyonlar Ligi’nde 43, Avrupa Ligi’nde ise 33 maça çıktı.
Heybetli boyuyla, fiziksel varlığı ve sağ kanattan yarattığı gerçek hücum tehdidini güçlü bir şekilde birleştiriyor. Le Bris’in taktiksel düzeninde Meunier’in, ilk 11’de yer almak için Trai Hume ile doğrudan rekabet etmesi bekleniyor. Ayrıca bu stratejik transfer, Nordi Mukiele’nin bek pozisyonundan stoper pozisyonuna geçmesine olanak sağlayabilir.
- Getty Images Sport
Sunderland için bundan sonra ne olacak?
İleriye bakıldığında, Sunderland’ın yaklaşan Premier Lig sezonu için taktik hazırlıklarını tamamlaması ile birlikte Meunier, A takım antrenmanlarına hemen katılacak. Taraftarlar, Le Bris’in açılış maçında ona resmi ilk maçı oynama fırsatı verip vermeyeceğini merakla bekliyor. Ayrıca, büyük bir heyecanla beklenen Avrupa Ligi macerası başladığında, Meunier’in Avrupa’da edindiği engin tecrübe ve galibiyet odaklı zihniyeti hayati önem taşıyacak.
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