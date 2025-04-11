Eski Premier Lig yıldızı sevgilisini idrar içmeye ve yerleri yalamaya zorladığı iddiasıyla soruşturuluyor

Getty Images SportUğur AktanEski Premier Lig yıldızı sevgilisini idrar içmeye ve yerleri yalamaya zorladığı iddiasıyla soruşturuluyorD. PayetVasco da GamaWest Ham UnitedPremier LigSerie AMarseilleFransaDimitri Payet Brezilya'da bir polis soruşturmasının odağında bulunuyor.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorPayet 'fiziksel ve psikolojik şiddet' ile suçlanıyorİddiaya göre sevgilisini kendi idrarını içmeye zorladıUzun bir yasal mücadele beklenebilirWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱