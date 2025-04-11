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Corinthians v Vasco da Gama - Brasileirao 2024Getty Images Sport
Uğur Aktan

Eski Premier Lig yıldızı sevgilisini idrar içmeye ve yerleri yalamaya zorladığı iddiasıyla soruşturuluyor

D. PayetVasco da GamaWest Ham UnitedPremier LigSerie AMarseilleFransa

Dimitri Payet Brezilya'da bir polis soruşturmasının odağında bulunuyor.

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  • Payet 'fiziksel ve psikolojik şiddet' ile suçlanıyor
  • İddiaya göre sevgilisini kendi idrarını içmeye zorladı
  • Uzun bir yasal mücadele beklenebilir
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